Thời trang thủ công Việt thắp sáng không gian biểu tượng Hong Kong

TPO - Những mẫu thiết kế kết hợp giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và chất liệu hiện đại do Võ Hoàng Yến và hơn 30 người mẫu quốc tế trình diễn đã thắp sáng West Kowloon - không gian đương đại mang tính biểu tượng của Hong Kong.