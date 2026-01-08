Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Thời trang thủ công Việt thắp sáng không gian biểu tượng Hong Kong

Duy Nam

TPO - Những mẫu thiết kế kết hợp giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và chất liệu hiện đại do Võ Hoàng Yến và hơn 30 người mẫu quốc tế trình diễn đã thắp sáng West Kowloon - không gian đương đại mang tính biểu tượng của Hong Kong.

5.jpg
8.jpg
Dịp năm mới, bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son ra mắt bộ sưu tập Tình ca (Serenade on the waves) với hình thức digital show, ghi hình ở West Kowloon - không gian đương đại mang tính biểu tượng của Hong Kong. Dự án được thực hiện với mong muốn quảng bá du lịch mang Việt Nam đến với Hong Kong, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong. Chương trình nhận được sự bảo trợ và hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch Hong Kong và Đại sứ quán Việt Nam tại Hong Kong, góp phần khẳng định ý nghĩa văn hóa và tính kết nối của dự án.
0085vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
Người mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhiệm vai trò vedette cho show. Nhiều năm qua, cô thường đồng hành cùng hai nhà thiết kế ở vị trí quan trọng này.
0084vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
vo-hoang-yen.jpg
Võ Hoàng Yến diện chiếc đầm đỏ rực lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa bưởi - họa tiết đặc trưng trong bộ sưu tập lần này.
0050vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
Ở vị trí mở màn, hai người mẫu Hữu Long và Huỳnh Tú Anh diện hai thiết kế len sợi đan tay thủ công.
0087vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
0104vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
Bộ sưu tập đặc biệt tôn vinh nghệ thuật thủ công và kỹ thuật đan len tay tinh xảo, biến mỗi trang phục thành tác phẩm điêu khắc sống động. Kết hợp với draping, layering, chất liệu tạo chuyển động mềm mại trên sàn diễn, mang đến sự bay bổng, tinh tế và hiệu ứng thị giác ấn tượng.
hoa-buoi-1.jpg
hoa-buoi-2.jpg
hoa-buoi-3.jpg
hoa-buoi-4.jpg
Trong các bộ sưu tập, hai nhà thiết kế luôn lăng-xê một loài cây, hoa đặc trưng của Việt Nam như tre, phượng, hoa ngũ sắc... Lần này, hoa bưởi được tái hiện trên trang phục qua kỹ thuật in ấn, thêu tay, đính kết thủ công, tạo cảm giác bay bổng và nữ tính.
con-ngua-3.jpg
con-ngua-1.jpg
con-ngua-2.jpg
Ngoài họa tiết hoa bưởi, linh vật của năm Bính Ngọ 2026 - con ngựa - cũng được thể hiện bằng hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc trên nhiều mẫu váy dạ hội, áo khoác. Họa tiết đôi ngựa được đính kết trên trang phục kết hợp với những kỹ thuật layering nhiều màu sắc nổi bật để tạo hiệu ứng thị giác.
len-1.jpg
len-4.jpg
len-2.jpg
len-3.jpg
Chất liệu len sợi đan thủ công kết hợp nhịp nhàng cùng jeans, gấm jacquard dệt riêng trên những thiết kế đa dạng về phom dáng.
ao-dai-4.jpg
ao-dai-2.jpg
ao-dai-3.jpg
Ngoài các mẫu áo khoác, đầm dạ hội, bộ sưu tập còn giới thiệu một số mẫu áo dài cho cả nam và nữ giới, miêu tả vẻ đẹp sống động của Việt Nam, Hong Kong.
jean-4.jpg
jean-1.jpg
jean-3.jpg
jean-2.jpg
Bộ đôi nhà thiết kế sử dụng nhiều chất liệu đa dạng như len đan tay, gấm jacquard, nhung, tafta, jeans... kết hợp giữa tinh thần thủ công truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ thời trang hiện đại, phom dáng phá cách.
0081vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
0075vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
0073vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
0074vu-ngoc-tu-122025-foto-kiengcan-studio.jpg
Bảng màu của bộ sưu tập trải dài từ đỏ son, fuchsia, xanh lục, vàng, đến đa sắc. Các gam màu rực rỡ không chỉ mang tinh thần lễ hội, còn tương phản rõ nét với sắc xám, xanh của đô thị và mặt nước, giúp từng thiết kế trở thành một điểm nhấn thị giác.
6.jpg
7.jpg
Sàn catwalk được đặt trong không gian hướng ra cảng Victoria, với tầm nhìn bao trọn đường chân trời. Chia sẻ về dự án, bà Liew Chian Jia - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổng cục Du lịch Hong Kong - cho biết bộ sưu tập có bảng màu ấn tượng, truyền tải vẻ đẹp năng động và cũng rất lãng mạn của Hong Kong.
Duy Nam
