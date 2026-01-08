Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh

TPO - Nhiều đồng nghiệp đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh khi xuất hiện tình trạng nhiễu loạn thông tin sức khỏe của nam nghệ sĩ chuyên trị vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân.

Sáng 8/1, NSƯT Quốc Quân xác nhận với Tiền Phong về việc anh mới gặp NSND Quốc Khánh, thấy sức khỏe đàn anh hoàn toàn bình thường.

“Tôi vẫn gặp NSND Quốc Khánh thường xuyên, anh ấy đang châm cứu vì bị đau lưng. Tôi không biết thông tin anh Quốc Khánh bị ung thư phổi đã di căn vào xương từ đâu mà ra. Ngày hôm qua, thông tin này xuất hiện nhan nhản trên báo, mạng xã hội nên nhiều người gọi điện hỏi thăm. Tôi đăng bức ảnh mới nhất chụp cùng anh Khánh, thay cho câu trả lời”, NSƯT Quốc Quân nói.

NSƯT Quốc Quân, NSƯT Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh phủ nhận tin đàn anh mắc bạo bệnh.

NSƯT Quốc Quân minh chứng thêm bằng video NSND Quốc Khánh hát karaoke với trạng thái sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Tối 7/1, NSƯT Quang Thắng cũng đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh khi hai nghệ sĩ đi ăn cùng nhóm bạn.

“Hôm nay nghe ca sĩ Bảo Anh hát ‘Như lời đồn’, thấy thấm thật”, NSƯT Quang Thắng viết. Chia sẻ của NSƯT Quang Thắng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng đây là động thái nam nghệ sĩ phủ nhận thông tin thất thiệt về sức khỏe của đàn anh.

Ngoài ra, NSƯT Quang Thắng cũng bác bỏ thông tin dừng chương trình Táo Quân do sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Theo anh, bao nhiêu năm qua, NSND Quốc Khánh luôn nhiệt tình với chương trình.

“Anh ấy chưa có gia đình, không còn đảm nhiệm chức vụ hay đang công tác, sức khỏe vẫn đang tốt, diễn xuất vẫn đang phong độ… nên chẳng có lý do gì anh Quốc Khánh không tham gia cả. Giả dụ, nếu anh Quốc Khánh không tham gia thì vẫn có phương án thay thế, không thể nói vì thế mà dừng làm Táo Quân - Gặp nhau cuối năm”, NSƯT Quang Thắng nói.

Bản thân NSND Quốc Khánh cũng lên tiếng phản bác thông tin sai sự thật. Nam nghệ sĩ khẳng định sức khỏe vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn. NSND Quốc Khánh cho rằng anh quen với việc trở thành nạn nhân của các tin đồn "giật gân", “bị đưa lên bàn thờ mấy lần rồi”.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970.

Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Áo lụa Hà Đông, Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6… NSND Quốc Khánh được biết đến nhiều nhất qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam.

NSND Quốc Khánh nghỉ hưu từ năm 2022 nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia sân khấu hoặc phim truyền hình. Năm 2023, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.