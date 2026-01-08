Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Cảnh báo thông tin Quyền Linh bị bắt

Nguyễn Dũng
TPO - Trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung bịa đặt như nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam. Công an khẳng định đây là tin giả tạo bằng AI và khuyến cáo người dùng nếu không muốn vướng vào pháp luật.

Ngày 8/1, công an TPHCM phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng phát tán thông tin sai sự thật được tạo bằng AI trên không gian mạng.

Theo công an TPHCM, trước tình trạng thông tin giả mạo, sai sự thật được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, công an TPHCM cho biết đã tăng cường công tác xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

quyen-linh-172224112052640102405.jpg
Nghệ sĩ Quyền Linh bị đưa tin bắt giữ do AI tạo nên.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã mời làm việc, răn đe hai trường hợp T.T.H. (ngụ phường An Phú) và N.T.M.D. (ngụ phường Tân Sơn Nhất) liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bằng công cụ AI. Các nội dung này bị xác định đã xâm phạm uy tín của tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, vi phạm quy định pháp luật.

pa05-lam-viec-voi-2-truong-hop.jpg
pa05-lam-viec-voi-2-truong-hop-2.jpg
Hai cá nhân bị PA05 mời làm việc vì đăng tin giả.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung bịa đặt như nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua quá trình xác minh và phân tích kỹ thuật, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh, dữ liệu giả mạo nhằm gây hiểu nhầm và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Việc phát tán các nội dung này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan mà còn gây nhiễu loạn môi trường thông tin trên không gian mạng.

Đáng chú ý, ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo - đạo luật khung đầu tiên của Việt Nam về AI, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm việc sử dụng yếu tố giả mạo, mô phỏng người hoặc sự kiện thật để lừa dối, thao túng nhận thức và hành vi con người.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ, đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra. Khi phát hiện thông tin nghi vấn, người dân cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
