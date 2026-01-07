Bùng nổ với đấu trường quy tụ 50.000 người

TPO - Sau năm bùng nổ, thị trường concert Việt Nam bước sang giai đoạn mới với tư duy tổ chức nâng tầm phát triển công nghiệp văn hóa. Mở màn cho làn sóng siêu concert 50.000 người là Đấu trường Sấm, cho thấy concert dần trở thành sản phẩm của kinh tế văn hóa, thay vì sự kiện giải trí đơn lẻ.

50.000 khán giả sắp đổ bộ Đấu trường Sấm

Sau chuỗi concert bùng nổ trong năm 2025, thị trường biểu diễn Việt Nam có nhiều thay đổi lớn. Trong bối cảnh đó, Đấu trường Sấm được công bố tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán 2026 với sức chứa dự kiến 50.000 khán giả.

Đáng chú ý hơn, chương trình quyết định chọn diễn ra giai đoạn 8/3 - thời điểm mang ý nghĩa biểu tượng quen thuộc, cho thấy sự tính toán về nhịp vận hành thị trường.

Trong nhiều năm, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường được xem là khoảng trũng của hoạt động giải trí trực tiếp, khi khán giả vừa chi tiêu mạnh tay cho lễ Tết và chưa bước vào mùa cao điểm hè. Đấu trường Sấm xuất hiện như nỗ lực kéo dài mùa cao điểm giải trí, thay vì để thị trường chững lại theo quán tính cũ.

Ở góc độ kinh tế văn hóa, đây là thử nghiệm quan trọng. Concert quy mô lớn có thể trở thành điểm hẹn thường niên ngay sau Tết, thay vì tập trung vào vài tháng cao điểm trong năm.

Việc mở bán vé ngay từ tháng 1 cho thấy xu hướng ngày càng rõ trong thị trường concert Việt Nam, chủ yếu theo hướng chủ động phân bổ rủi ro tài chính. Thay vì đẩy sát ngày diễn mới bán vé, các nhà tổ chức lựa chọn cách “đo nhiệt” thị trường sớm, dễ dàng điều chỉnh chiến lược theo phản ứng thực tế của khán giả.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) sắp đón 50.000 lượt khách.

Cách làm này tiệm cận mô hình của các tour quốc tế, nơi vé được bán trước nhiều tháng và concert được vận hành như một dự án tài chính - truyền thông đồng bộ, thay vì chỉ là sự kiện giải trí đơn lẻ.

Việc lựa chọn Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) làm địa điểm tổ chức cũng phản ánh rõ cách tiếp cận này. Với không gian rộng, hạ tầng phù hợp cho các sự kiện ngoài trời quy mô lớn, VEC cho phép ban tổ chức xây dựng mô hình concert tiệm cận chuẩn công nghiệp, nơi sân khấu, kỹ thuật, dòng người và vận hành hậu cần được tính toán như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, thay vì chỉ tập trung vào phần biểu diễn trên sân khấu.

Ở quy mô 50.000 khán giả, Đấu trường Sấm không đơn thuần là câu chuyện âm nhạc. Mỗi concert kéo theo hàng nghìn lao động từ sản xuất, kỹ thuật, an ninh, truyền thông đến dịch vụ lưu trú, di chuyển. Dự kiến hơn 2.000 nhân sự tham gia vận hành khẳng định ngành biểu diễn đang tiệm cận mô hình kinh tế sự kiện đúng nghĩa.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận nội dung. Thay vì đặt trọng tâm vào một hoặc hai ngôi sao trụ cột, chương trình có xu hướng lựa chọn mô hình quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, trải rộng từ sao hạng A đến dàn anh trai, em xinh đang chi phối giới giải trí, nghệ sĩ hot nhất hiện nay.

Cách làm gợi nhớ các đại nhạc hội quốc tế luôn ưu tiên trải nghiệm tổng thể của khán giả. Ban tổ chức còn tung chiêu công bố các ngôi sao theo tiến trình. Đây là cách hút khách phổ biến gần đây, nhằm duy trì nhịp quan tâm dài hơi, thay vì dồn toàn bộ chú ý vào một thời điểm.

Sự kiện cũng làm mới với format sân khấu đôi. Các nghệ sĩ trực tiếp “đấu nhau” trên sân khấu, đặt yêu cầu cao hơn về kịch bản, dàn dựng và tính toán tiết tấu chương trình, đồng thời tạo ra giá trị khác biệt, điều mà khán giả ngày càng tìm kiếm trong bối cảnh concert lớn xuất hiện ngày một nhiều.

Nền tảng hình thành làn sóng siêu concert

Sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài, concert bước vào trạng thái có thể dự báo về nhu cầu, quy mô và hiệu quả tổ chức.

Dễ nhận thấy nhất là sự gia tăng ổn định của lượng khán giả. Những concert cá nhân quy mô lớn của nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm hay chuỗi live show All-Rounder của Soobin liên tục ghi nhận hàng chục nghìn người tham dự, nhiều đêm diễn rơi vào tình trạng cháy vé. Quan trọng hơn, các con số này không còn được xem là hiện tượng hiếm, mà trở thành chuẩn tham chiếu mới cho thị trường concert nội địa.

Song song với concert cá nhân, năm 2025 cũng chứng kiến sự mở rộng rõ rệt của mô hình đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ. Thay vì phụ thuộc vào một tên tuổi đinh, các chương trình hướng đến trải nghiệm tổng thể, nơi khán giả mua vé cho không gian, cảm xúc và tính cộng hưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đây là tiền đề quan trọng để thị trường sẵn sàng tiếp nhận những dự án có quy mô lớn hơn, phức tạp hơn trong giai đoạn kế tiếp.

Đấu trường Sấm gây chú ý với thông tin 50.000 khán giả cùng dàn anh trai, em xinh đổ bộ.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở tư duy tổ chức. Concert không còn được triển khai theo kiểu thời vụ, mà được lên kế hoạch dài hơi, chuẩn bị sân khấu, kỹ thuật, truyền thông và bán vé trước nhiều tháng. Việc phân hạng vé rõ ràng, mở bán theo từng giai đoạn, cùng chiến lược truyền thông đa nền tảng cho thấy thị trường Việt đang tiệm cận cách vận hành của các nền công nghiệp biểu diễn trong khu vực.

Sự dịch chuyển này cũng kéo theo thay đổi từ khán giả. Người xem ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian, âm thanh, ánh sáng và kịch bản, thay vì chỉ đặt câu hỏi “ai biểu diễn”. Điều đó tạo áp lực ngược trở lại cho nhà tổ chức. Concert muốn tạo hiệu ứng lan tỏa buộc phải có ý tưởng rõ ràng và trải nghiệm đủ khác biệt.

Trên nền tảng đó, bước sang năm 2026, sự xuất hiện của Đấu trường Sấm được nhìn nhận như bước tiếp theo có tính logic của thị trường. Việc dự án công bố tổ chức ngay sau Tết, mở bán vé từ tháng 1 và hướng tới quy mô 50.000 khán giả cho thấy concert trở thành sản phẩm văn hóa có thể lập kế hoạch và nhân rộng.

Ở góc độ kinh tế văn hóa, năm 2025 chứng minh concert có khả năng kích hoạt chuỗi giá trị đi kèm, từ nhân sự kỹ thuật, sản xuất sân khấu, truyền thông đến dịch vụ lưu trú, di chuyển. Với những dự án như này, chuỗi giá trị được đẩy lên quy mô lớn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường biểu diễn Việt Nam chuyển từ giai đoạn bùng nổ sang tổ chức bài bản, dài hơi và mang tính công nghiệp văn hóa rõ nét hơn.