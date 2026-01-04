Thu Trang khóc nghẹn cầu xin khán giả

TPO - Trong buổi cinetour "Ai thương ai mến" tại TPHCM, Thu Trang bật khóc chia sẻ những áp lực trong quá trình làm phim, cầu xin nhận được góp ý thẳng thắn từ người xem để hoàn thiện hơn ở tác phẩm sau.

Tại buổi cinetour Ai thương ai mến tại TPHCM, đạo diễn Thu Trang cùng ê-kíp gồm diễn viên Tiến Luật, Khả Như, Trâm Anh... được dịp trực tiếp lắng nghe nhiều ý kiến nhận xét, góp ý từ người xem.

Một chia sẻ của khán giả lớn tuổi khiến Thu Trang xúc động. Cô bật khóc, liên tục che mặt và lau nước mắt. Thu Trang được Khả Như ôm động viên. Thu Trang cho biết đây là dự án điện ảnh thứ hai cô đảm nhận vai trò đạo diễn, nhận xét thẳng thắn của khán giả có ý nghĩa đặc biệt.

"Con cũng mới có sản phẩm thứ hai. Nếu điều gì không tốt, mọi người có thể góp ý giúp con, để con có thể làm tốt hơn những sản phẩm tiếp theo", nữ đạo diễn cầu xin khán giả góp ý.

Đạo diễn Thu Trang nỗ lực cứu Ai thương ai mến thông qua chuỗi cinetour.

Thu Trang chia sẻ lại khoảnh khắc cô xúc động tại rạp chiếu phim. Nữ đạo diễn cho biết việc khóc trước khán giả phần nào giúp cô giải tỏa áp lực và lo lắng trong thời gian phim ra rạp.

“Mọi cảm xúc đều vỡ òa, những chia sẻ như vỗ về những áp lực và lo lắng của con suốt thời gian qua. Nếu có gì Trang làm chưa tốt, rất mong nhận được góp ý của mọi người để Trang có thể cải thiện bản thân nhiều hơn nữa trong những tác phẩm sau", cô chia sẻ thêm.

Ai thương ai mến khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch, phải cạnh tranh trực tiếp với hai tác phẩm có sức hút lớn là Avatar 3 và Thiên đường máu. Theo số liệu phòng vé tính đến sáng 4/1, doanh thu phim đạt khoảng 14 tỷ đồng. Đây là mức thu khiêm tốn so với kinh phí đầu tư bối cảnh, diễn viên và khả năng cao thua lỗ.

Trong cuộc phỏng vấn đầu năm với Tiền Phong, Thu Trang cho biết Ai thương ai mến là dự án cô đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay. Nữ đạo diễn khẳng định không chủ động né tránh bất kỳ đạo diễn hay dự án nào khi lựa chọn thời điểm phát hành.

“Tôi từng có dự án dự kiến ra mắt dịp Tết Nguyên đán nhưng thấy không phù hợp nên dừng lại. Ai thương ai mến là bộ phim được chuẩn bị trong nhiều năm, thậm chí trước cả Nụ hôn bạc tỷ. Việc ra mắt dịp Tết Dương lịch chỉ là trùng hợp, mọi thông tin nói tôi né tránh chỉ là lời đồn”, cô nói.

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu khi Nụ hôn bạc tỷ từng đạt hơn 211 tỷ đồng, Thu Trang cho rằng mỗi bộ phim có hành trình và số phận riêng. Nữ đạo diễn cho biết không đặt nặng việc so sánh, song thừa nhận bất kỳ nhà làm phim nào cũng kỳ vọng tác phẩm của mình đạt kết quả tích cực ngoài phòng vé.

Hiện ê-kíp Ai thương ai mến tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cinetour và quảng bá để tăng cơ hội tiếp cận khán giả.