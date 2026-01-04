Angelina Jolie rời bỏ Hollywood

TPO - Angelina Jolie chuẩn bị rời Los Angeles, chọn từ bỏ Hollywood để bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống sau ồn ào kiện tụng với chồng cũ. Nhiều khả năng cô chọn sống dài hạn ngoài nước Mỹ.

Theo Page Six, nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân đạo 50 tuổi đang rao bán khu bất động sản tại Los Angeles với giá khoảng 25 triệu USD. Căn nhà này được Jolie mua năm 2016, ngay sau khi cô ly thân với chồng cũ Brad Pitt. Theo nguồn tin chia sẻ với tạp chí People, Jolie đang âm thầm tiếp khách và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng.

Page Six cho biết từ năm 2026, Jolie dự kiến sống luân phiên giữa New York, Mỹ nơi cô phát triển thương hiệu thời trang Atelier Jolie và châu Âu để đảm bảo sự riêng tư. Nữ diễn viên cũng lên kế hoạch sống dài hạn tại Campuchia, nơi cô có quốc tịch và gắn bó nhiều năm qua.

Angelina Jolie rao bán biệt thự trị giá 25 triệu USD.

Jae Benjamin - diễn viên kiêm nhà sản xuất có mối quan hệ quen biết với Jolie từ năm 2005 - nhận định việc rời Los Angeles là cách để nữ diễn viên tìm lại sự cân bằng sau nhiều năm đối mặt với áp lực truyền thông và các rắc rối cá nhân. Theo ông, Jolie mong muốn tập trung vào những công việc mang lại giá trị tinh thần và phù hợp với định hướng sáng tạo, nhân đạo của bản thân.

Việc Jolie cân nhắc rời Hollywood diễn ra giữa lúc cô hoàn tất thỏa thuận ly hôn với Brad Pitt vào cuối tháng 12/2024, khép lại cuộc chia tay kéo dài suốt tám năm cùng nhiều tranh chấp pháp lý. Jolie từng nhiều lần bày tỏ mong muốn rời Los Angeles nhưng cho biết bản thân vẫn ở lại vì các con chưa đủ 18 tuổi. Hai con út song sinh Knox và Vivienne sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 7.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Jolie khẳng định việc lựa chọn sinh sống tại Los Angeles chủ yếu để thuận tiện cho việc nuôi dạy con chung với Brad Pitt. Sau khi chia tay, cô trực tiếp chăm sóc sáu người con, trong đó một số đã bỏ họ “Pitt” khỏi tên gọi.

Bên cạnh đời sống cá nhân, Jolie vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và nhân đạo. Gần đây, cô xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes và các sự kiện điện ảnh quốc tế, đồng thời tiếp tục tham gia các chuyến đi nhân đạo. Cuối tuần qua, Jolie có mặt tại khu vực biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột, theo hãng tin AP.

Angelina Jolie công tác tại khu vực Rafah thuộc Ai Cập hồi cuối tuần.

Jolie từng giữ vai trò Đặc phái viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, nhiều lần chia sẻ quan điểm xem mình là “công dân toàn cầu”, không giới hạn cuộc sống trong khuôn khổ Hollywood.

Trong các cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar và The Wall Street Journal, cô cho biết mong muốn dành nhiều thời gian sống ở nước ngoài để có không gian riêng tư và tập trung cho các dự án dài hơi, trong đó có những kế hoạch đạo diễn còn đang ấp ủ.

"Tôi đang có một số dự án đạo diễn lớn hơn, cần nhiều thời gian hơn để thực hiện. Hiện tôi đặc biệt quan tâm đến một tác phẩm sử thi lấy cảm hứng từ cuộc đời nhiếp ảnh gia Don McCullin. Tôi muốn dành thời gian để lần theo dấu vết và câu chuyện của ông. Song song đó, tôi vẫn muốn tiếp tục đóng phim, trong đó có những vai phản diện”, Angelina Jolie chia sẻ năm 2024.