Thu Trang lần đầu ngã ngựa

TPO - Sau giai đoạn áp đảo của "Avatar 3", cục diện phòng vé kỳ nghỉ Tết Dương lịch (1-4/1) nghiêng về "Thiên đường máu". Bộ phim có Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan vươn lên dẫn đầu toàn thị trường. Ngược lại, "Ai thương ai mến" đánh dấu cú chững lại của Thu Trang trong vai trò đạo diễn.

Avatar 3 đã có đối thủ

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tổng doanh thu rạp Việt trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 4 ngày đạt xấp xỉ 87 tỷ đồng. Mức thu chủ yếu rơi vào hai bộ phim đang dẫn đầu thị trường là Thiên đường máu và Avatar 3, chiếm hơn 70% thị trường.

Chốt hạ vị trí số một phòng vé là Thiên đường máu với 31,0 tỷ đồng (349.052 vé/7.333 suất chiếu) trong bốn ngày. Bộ phim phản ánh nạn buôn người sang Campuchia chiếm hơn 35% tổng doanh thu dịp Tết Dương lịch, vượt qua cả bom tấn Hollywood.

Trong ngày nghỉ cuối (4/1), Thiên đường máu dẫn đầu với 10 tỷ đồng (112.000 vé/3.000 suất chiếu), áp đảo so với Avatar 3 (7,6 tỷ đồng từ 52.773 vé/1.851 suất chiếu) và Ai thương ai mến (2.98 tỷ đồng từ 32.970 vé/1.600 suất chiếu).

Thiên đường máu vươn lên dẫn đầu phòng vé.

Tổng doanh thu của Thiên đường máu đang là 60 tỷ đồng, rộng đường cán mốc 100 tỷ đồng. Thành công trên là cú vớt phòng vé cho Quách Ngọc Ngoan sau thất bại của Trái tim què quặt.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau 7 năm có phim ra rạp cuối năm 2025 nhưng không thu nổi một tỷ đồng. Trong khi đó, Quang Tuấn lại sắp bỏ túi thêm bộ phim trăm tỷ sau bộ phim hành động - hài ra rạp tháng 11/2025.

Xếp ngay sau là Avatar: Lửa và tro tàn với 28,5 tỷ đồng (202.394 vé/4.615 suất chiếu), tương đương 32,8% thị phần. Dù không còn bùng nổ, phần ba của loạt Avatar vẫn duy trì sức hút lớn, đặc biệt ở các suất chiếu định dạng IMAX.

Dù bị Thiên đường máu vượt mặt trong kỳ nghỉ lễ, Avatar 3 chứng tỏ sức bền với tổng doanh thu 250,1 tỷ đồng, củng cố vị thế bom tấn lớn nhất mùa cuối năm. Trên bình diện toàn cầu, tác phẩm của đạo diễn James Cameron đã cán mốc một tỷ USD, trở thành bộ phim thứ tư của ông vượt mốc này sau Titanic, Avatar và Avatar: The Way of Water.

Thu Trang ngã ngựa

Đứng thứ ba là Ai thương ai mến, đạt 9,44 tỷ đồng (104.009 vé/3.207 suất chiếu). Bộ phim của Thu Trang chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu, có sự cách biệt lớn so với hai tác phẩm dẫn đầu.

Với Ai thương ai mến, Thu Trang lần đầu ngã ngựa. Sau bốn ngày nghỉ lễ, tổng doanh thu phim đạt 16,6 tỷ đồng. Con số này không thấp nếu đặt trong bối cảnh thị trường ba tháng gần đây, nhưng lại là cú thụt lùi rõ rệt của Thu Trang nếu so với tác phẩm đầu tay đạt 211 tỷ đồng.

Thu Trang ngã ngựa với bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1960.

Thu Trang từng chia sẻ đây là dự án được cô đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay với vai trò nhà sản xuất. Với mức doanh thu hiện tại, tác phẩm khả năng cao thua lỗ khi sức mua thường giảm nhanh sau kỳ nghỉ lễ.

Giữa cuộc đấu Thu Trang - Quang Tuấn và Avatar 3, bộ phim Nhà hai chủ có dấu hiệu hụt hơi. Dịp Tết Dương lịch, tác phẩm chỉ thu 664 triệu đồng (8.128 vé/433 suất chiếu). Tổng doanh thu bộ phim kinh dị đang vào khoảng 12 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, dự án của Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu tận dụng tối đa bối cảnh và kỹ xảo “cây nhà lá vườn”, giúp kiểm soát chi phí sản xuất. Mức doanh thu hiện tại đủ để ê-kíp có lãi, do toàn bộ kinh phí đều là đạo diễn tự đầu tư, không phải chia doanh thu cho nhiều bên.

Các phim còn trụ rạp chủ yếu mang tính chia suất. Vua của các vua thu 121,9 triệu đồng (1.220 vé/59 suất chiếu), Hàng xóm của tôi là Totoro đạt 56,9 triệu đồng (615 vé/25 suất chiếu). Loạt phim thiếu nhi và gia đình như Tom & Jerry: Quậy tung New York, Anaconda: Đụng độ siêu trăn hay Spongebob: Lời nguyền hải tặc đều dao động quanh ngưỡng vài trăm triệu đồng dịp nghỉ lễ dài 4 ngày.

Truy tìm Long Diên Hương là phim Việt hiếm hoi trụ rạp gần 2 tháng. Tác phẩm thu thêm 50 triệu đồng (669 vé/22 suất chiếu) trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chuẩn bị rời rạp với tổng doanh thu 206,5 tỷ đồng.

Khoảng lặng mới

Bước sang tuần 5-11/1, cả Hollywood lẫn thị trường nội địa tạm chững lại sau giai đoạn dồn lực tung phim phục vụ kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Các hãng phát hành lớn không đưa thêm bom tấn mới ra rạp, trong khi phim Việt bước vào nhịp nghỉ hiếm hoi sau chuỗi phát hành dày đặc từ tháng 11/2025 đến đầu tháng 1.

Tuần này có 5 tác phẩm mới ra rạp, nhưng nhìn chung không tạo áp lực cạnh tranh lớn. Nổi bật trong số đó là Vạn dặm yêu em, dự án hợp tác Việt - Ấn mang màu sắc tình cảm, hành trình. Bộ phim chủ yếu tiếp cận nhóm khán giả tò mò chuyện tình xuyên biên giới.

Phim của "vua hài nhảm" Châu Tinh Trì ra rạp Việt Nam sau 30 năm.

Các phim ngoại còn lại như Ác linh trùng tang, Bé ghệ ma cưng hay Linh trưởng thuộc nhóm kinh dị - giải trí tầm trung, ra rạp giữa lúc sức mua đang giảm nhiệt rõ rệt sau kỳ nghỉ lễ. Việc thiếu ngôi sao khó tạo ra cú nổ phòng vé, chỉ làm nền cho cuộc cạnh tranh giữa Avatar 3 và Thiên đường máu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tuần đến từ Đại thoại Tây du 2: Tiên lý kỳ duyên - phần tiếp theo trong loạt phim kinh điển gắn liền tên tuổi Châu Tinh Trì. Tác phẩm ra mắt từ giữa thập niên 1990, gây tiếng vang toàn châu Á nhưng đến nay mới lên màn ảnh rộng tại Việt Nam.

Việc bộ phim của "vua hài nhảm" trở lại sau gần ba thập kỷ mang tính hoài niệm, chủ yếu phục vụ nhóm khán giả yêu thích Châu Tinh Trì, phần còn lại là khán giả Gen Z tò mò trước hiện tượng phòng vé thập niên 1990.

Tháng 1 được xem là khoảng lặng trước khi phòng vé bước vào nhịp cạnh tranh mới. Hàng loạt đạo diễn, ngôi sao phòng vé trăm tỷ, nghìn tỷ tập trung cao độ cho mùa phim Tết Nguyên đán, thời điểm được xem là canh bạc lớn tiếp theo của cả phim Việt lẫn phim ngoại (thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản).