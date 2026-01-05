Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nữ thần vượt qua Lưu Diệc Phi

Minh Vũ

TPO - Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê sống" của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài dễ thương, nữ tính và nguồn năng lượng tích cực của mình.

Trang 163 đưa tin mới đây diễn đàn Hufu nơi tập hợp cộng đồng khán giả nam lớn nhất Trung Quốc đã bình chọn Điền Hi Vi là nữ thần trong mộng năm 2025. Ngôi sao sinh năm 1998 vượt qua những cái tên sừng sỏ từ lâu đã được đánh giá là "thần tiên tỷ tỷ" như Lưu Diệc Phi, "tình đầu quốc dân" Chương Nhược Nam hay "nữ thần quốc dân" Cao Viên Viên.

Theo 163, độ nổi tiếng của Điền Hi Vi trong năm 2025 tăng mạnh nhờ thành công của dự án Đại Phụng đả canh nhân (Người cầm canh gõ mõ Đại Phụng). Đây là bộ phim phá án hướng tới khán giả nam, vì vậy độ phổ biến với nam giới cao hơn. Tạo hình của Điền Hi Vi trong phim được khen nổi bật quyến rũ, nhân vật cũng được khán giả yêu mến. Ngoài ra, cô còn thể hiện vai yêu miêu xinh đẹp trong phim Tử Dạ Quy.

dien-hi-vi5.jpg
dien-hi-vi8.jpg
Điền Hi Vi trở thành nữ thần mới của khán giả nam Trung Quốc.

Bên cạnh đó, màn xuất hiện của Điền Hi Vi tại các sự kiện thời trang cũng nhận được sự chú ý của công chúng. Tháng 10/2024, Điền Hi Vi gây bất ngờ khi đi giày sneaker, chạy tung tăng trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội Vogue và có màn bắn tim tự nhiên, đáng yêu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo và nhận về hàng trăm nghìn lời khen ngợi với hơn 50 triệu lượt xem. Khán giả bình luận nụ cười của Điền Hi Vi mang lại năng lượng tích cực, phóng khoáng thoải mái. Ngoại hình nữ diễn viên cũng được đánh giá cao vì toát lên vẻ đẹp nữ tính ngọt ngào, dung nhan tự nhiên ít đụng chạm chỉnh sửa.

Cuối năm 2025, Điền Hi Vi cũng trở thành một trong hai cái tên hiếm hoi của Cbiz, cùng với Bạch Lộc, được lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do trang TC Candler bình chọn. Theo tiêu chí của TC Candler, số điểm mỗi nghệ sĩ nhận được là trung bình của các tiêu chí như sự ủng hộ của người hâm mộ, tỷ lệ gương mặt, khí chất độc đáo của mỗi ngôi sao, sự lựa chọn từ giám khảo...

dien-hi-vi2.jpg
dien-hi-vi3.jpg
Điền Hi Vi luôn xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tràn đầy năng lượng.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Minh Vũ
#Điền Hi Vi #Lưu Diệc Phi #Chương Nhược Nam #Sao Hoa ngữ

