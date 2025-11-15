Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới và mẹ bị thương nặng trong lúc khống chế kẻ cướp

Hà Trang

TPO - Căn hộ của diễn viên Nana - cựu thành viên nhóm After School - bị trộm đột nhập. Kẻ trộm đã bị bắt tại hiện trường, Nana và mẹ bị thương.

Ngày 15/11, cảnh sát thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, cho biết khoảng 6h sáng cùng ngày, một nam giới 30 tuổi (được gọi là A) đã xông vào nhà riêng của Nana, mang theo hung khí và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, A đã đe dọa Nana và mẹ, yêu cầu nộp tiền. Sau cuộc vật lộn với A cùng mẹ, Nana đã khống chế được kẻ này và báo cảnh sát. Khi nhận tin, lực lượng cảnh sát đã đến hiện trường và bắt giữ A ngay tại chỗ.

Tại thời điểm bị bắt, A bị thương nhẹ và hiện được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cảnh sát tiếp tục điều tra A cũng như những người liên quan.

582636783-1163967565859027-1496215333011690300-n.jpg
cropped-nana-1-151024.jpg
photo-1-17190495684241535133680.jpg
Nana - mỹ nhân Hàn Quốc hai lần đứng đầu bảng xếp hạng gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Ban đầu, truyền thông đưa tin Nana và mẹ không bị thương, song công ty quản lý đã phủ nhận.

Ten Asia đưa tin chiều 15/11, Sublime - công ty quản lý của Nana thông báo: “Tên cướp mang hung khí xông thẳng vào nhà, Nana và mẹ đứng trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả hai.

Do bị tấn công, mẹ của Nana đã bị thương nặng và hôn mê. Nana cũng bị thương khi cố gắng thoát khỏi tình huống nguy cấp. Hiện cả hai trong tình trạng cần điều trị y tế và cần nghỉ ngơi".

Công ty nhấn mạnh vụ việc đang được điều tra nên chưa thể công bố. Mọi thông tin bổ sung sẽ tuân theo thông báo chính thức từ cơ quan chức năng: "Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với cảnh sát. Vì sự an toàn và ổn định của nạn nhân cùng gia đình là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi đề nghị công chúng tránh đưa ra những suy đoán vô căn cứ, phát tán thông tin sai lệch hoặc xâm phạm đời tư, vì điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng".

Nana 34 tuổi, tên thật là Im Jin Ah, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Kpop After School năm 2009. Với chiều cao 1,71 m, gương mặt sắc sảo, cô được khen đẹp như búp bê Barbie, chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler và hai năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu danh sách này.

Hà Trang
