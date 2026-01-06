Phim có đường lưỡi bò bị gỡ khỏi Việt Nam

TPO - Đến ngày 5/1, phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" không còn xuất hiện trên danh sách phim của Netflix tại Việt Nam. Tối 3/1, Cục Điện ảnh gửi văn bản đến Công ty Netflix yêu cầu gỡ bỏ ngay phim trong vòng 24 giờ.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1 yêu cầu gỡ bỏ ngay phim Tôi như ánh dương rực rỡ trong vòng 24 giờ, kể từ 21h tối 3/1. Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25, từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây). Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại phim thuộc mức C - không được phép phổ biến do vi phạm quy định Luật Điện ảnh.

Cục Điện ảnh áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, để yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Trước 5/1, Netflix phổ biến phim Tôi như ánh dương rực rỡ trên không gian mạng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tối 4/1, phim vẫn hiển thị trên website và ứng dụng Netflix. Đến ngày 5/1, Tôi như ánh dương rực rỡ không còn xuất hiện trên danh sách phim của Netflix tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết đã làm việc với phía Netflix. Do trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thời gian gỡ bỏ phim có độ trễ.

Cục Điện ảnh sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, chủ động rà soát theo chuyên đề, tập trung vào các nội dung nhạy cảm liên quan đến bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, chính trị, văn hóa.

Tôi như ánh dương rực rỡ thuộc thể loại phim tình cảm do Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đóng chính. Tối 3/1, thông tin phim xuất hiện bản đồ có chứa đường lưỡi bò phi pháp. Nhiều trang web chiếu phim và fanpage về phim Hoa ngữ thông báo dừng đăng tải nội dung liên quan đến Tôi như ánh dương rực rỡ. Khán giả cũng đồng loạt tẩy chay phim.

Khán giả tẩy chay phim chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Đây không phải lần đầu khán giả phát hiện một bộ phim Trung Quốc có chứa đường lưỡi bò. Gần nhất vào tháng 10/2025, tập 16 phim Hãy để tôi tỏa sáng (do Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính) có cảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Cục Điện ảnh đã gửi văn bản đến công ty Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh khẳng định tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng.