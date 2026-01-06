Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Phim có đường lưỡi bò bị gỡ khỏi Việt Nam

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến ngày 5/1, phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" không còn xuất hiện trên danh sách phim của Netflix tại Việt Nam. Tối 3/1, Cục Điện ảnh gửi văn bản đến Công ty Netflix yêu cầu gỡ bỏ ngay phim trong vòng 24 giờ.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1 yêu cầu gỡ bỏ ngay phim Tôi như ánh dương rực rỡ trong vòng 24 giờ, kể từ 21h tối 3/1. Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25, từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây). Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại phim thuộc mức C - không được phép phổ biến do vi phạm quy định Luật Điện ảnh.

Cục Điện ảnh áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, để yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

attevknz-r1zdhjj2pv25yx9e6deaay6mzimbm-tij3884.jpg
Trước 5/1, Netflix phổ biến phim Tôi như ánh dương rực rỡ trên không gian mạng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tối 4/1, phim vẫn hiển thị trên website và ứng dụng Netflix. Đến ngày 5/1, Tôi như ánh dương rực rỡ không còn xuất hiện trên danh sách phim của Netflix tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết đã làm việc với phía Netflix. Do trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thời gian gỡ bỏ phim có độ trễ.

Cục Điện ảnh sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, chủ động rà soát theo chuyên đề, tập trung vào các nội dung nhạy cảm liên quan đến bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, chính trị, văn hóa.

Tôi như ánh dương rực rỡ thuộc thể loại phim tình cảm do Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đóng chính. Tối 3/1, thông tin phim xuất hiện bản đồ có chứa đường lưỡi bò phi pháp. Nhiều trang web chiếu phim và fanpage về phim Hoa ngữ thông báo dừng đăng tải nội dung liên quan đến Tôi như ánh dương rực rỡ. Khán giả cũng đồng loạt tẩy chay phim.

blur-4268.jpg
Khán giả tẩy chay phim chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Đây không phải lần đầu khán giả phát hiện một bộ phim Trung Quốc có chứa đường lưỡi bò. Gần nhất vào tháng 10/2025, tập 16 phim Hãy để tôi tỏa sáng (do Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính) có cảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Cục Điện ảnh đã gửi văn bản đến công ty Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh khẳng định tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng.

Ngọc Ánh
#Tống Uy Long #Netflix #Việt Nam #phim Trung Quốc #phim bị gỡ #chủ quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục