Cảnh báo nhiều fanpage ‘gắn mác’ Quảng Ninh

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát đi thông tin cảnh báo việc thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube xuất hiện nhiều tài khoản, fanpage sử dụng tên gọi có chứa cụm từ “Quảng Ninh”… để đăng tải nội dung liên quan đến hoạt động, sự kiện, đời sống xã hội trên địa bàn.

Theo cơ quan quản lý, nhiều trang trong số này do cá nhân hoặc tổ chức tự lập, hoạt động độc lập trên không gian mạng. Việc dùng tên gọi gắn với địa danh “Quảng Ninh” dễ khiến người dân liên tưởng, nhầm lẫn đây là kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước của tỉnh, trong khi thực tế không phải là trang thông tin chính thống.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh là trang thông tin chính thống của tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh là kênh thông tin chính thống, người dân có thể đối chiếu, kiểm tra thông tin tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn.

Về nhận diện kênh chính thống trên mạng xã hội, Sở cho biết hiện nay một số trang Facebook chính thống của tỉnh được đặt tên theo mô hình DDCI + tên cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như fanpage “DDCI Quảng Ninh”, cùng một số trang DDCI của các địa phương, đơn vị. Đây là các kênh cung cấp thông tin phục vụ công tác cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, kinh doanh của tỉnh, do cơ quan có thẩm quyền quản lý, đồng thời thường công bố công khai thông tin liên hệ.

Cùng với đó, Sở lưu ý người dùng có thể tham khảo thông tin từ các trang phản ánh đời sống địa phương như một nguồn bổ trợ, tuy nhiên cần đặc biệt thận trọng vì nhiều trang chưa công khai rõ cơ quan chủ quản, thiếu thông tin liên hệ, hoặc chưa được xác thực là kênh thông tin chính thống.

Với các nội dung liên quan chủ trương, chính sách, sự kiện quan trọng, tình hình an ninh, trật tự, người dân được khuyến nghị chủ động kiểm chứng, đối chiếu với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan báo chí được cấp phép, tránh chia sẻ vội vàng thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là thông tin nhạy cảm dễ tác động dư luận.

Sở cũng hướng dẫn cách kiểm tra, xác thực nguồn tin khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, gồm việc đối chiếu với www.quangninh.gov.vn và website chính thức của các cơ quan, đơn vị, kiểm tra kỹ phần giới thiệu của fanpage để xác định cơ quan chủ quản, tính pháp lý, nguồn gốc thông tin, đồng thời cân nhắc trước khi chia sẻ các nội dung chưa có căn cứ rõ ràng.