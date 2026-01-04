Tết Dương lịch: Đà Nẵng thu hơn 2.400 tỷ, Quảng Ninh đón 'siêu du thuyền'

TPO - Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Đà Nẵng nườm nượp đón khách, lượng khách tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 70.500 lượt, khách nội địa 586.500 lượt.

Ngày 4/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP. Đà Nẵng cho hay kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thành phố đón 908 chuyến bay. Trung bình mỗi ngày 151 chuyến, với 83 chuyến nội địa và 68 chuyến quốc tế, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà thờ Chính tòa giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày 1/1. Ảnh: Thanh Hiền.

Với việc tổ chức chuỗi các sự kiện lớn chào năm mới đặc sắc, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật và mới lạ, nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn cùng với thời tiết thuận lợi, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp này tăng mạnh. Thành phố đón gần 630.000 lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 345 ngàn lượt, tăng 23%.

Tổng thu từ khách du lịch khoảng 2.445 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Sở VH-TT&DL cho biết thêm, phần lớn du khách chọn lưu trú trong các khách sạn 4-5 sao. Một số khách sạn 4 - 5 sao tại khu vực ven biển và các khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%, chủ yếu là khách quốc tế với các thị trường chính là Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thái Lan...

Trong dịp này, các phường xã, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu điểm du lịch, bãi biển... bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, lắp đặt bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ năm nay ghi nhận không khí sôi động với 19 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và du khách; đồng thời các chương trình countdown cũng được tổ chức tại đặc khu Vân Đồn và Cô Tô.

Chật cứng du khách tại Cảng tàu quốc tế Hòn Gai dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Lượng khách đến các điểm du lịch trọng điểm tăng khá, trong đó vịnh Hạ Long đón gần 43.900 lượt, Sun World Hạ Long khoảng 22.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh 6.850 lượt, Yên Tử gần 9.840 lượt, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng hơn 1.190 lượt. Khách nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt hơn 13.500 lượt, riêng Vân Đồn đón khoảng 51.000 lượt khách.

Đáng chú ý, du lịch Quảng Ninh đón siêu du thuyền Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 du khách quốc tế cùng trên 1.200 thuyền viên đến Hạ Long ngay những ngày đầu năm mới, mở màn cho mùa du lịch tàu biển 2026.

Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao trong dịp nghỉ lễ đạt từ 65-70%, riêng cao điểm từ 31/12/2025 đến 2/1/2026, nhiều cơ sở đạt 85-90%. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch được duy trì ổn định; đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không ghi nhận phản ánh, kiến nghị của du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Tại Hải Phòng, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch thành phố đón tiếp 515.600 lượt khách, trong đó có 12.890 khách quốc tế, tập trung tại các điểm chính: Quần đảo Cát Bà, di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc...