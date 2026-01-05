Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Nghệ An ước thu gần 900 tỷ từ du lịch 4 ngày Tết Dương lịch

Ngọc Tú
TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Nghệ An ước đón khoảng 350.000 lượt khách trong nước và quốc tế, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng gần 900 tỷ đồng.

Ngày 5/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nghệ An cho biết, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, tỉnh Nghệ An ước đón khoảng 350.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 150.000 lượt khách có lưu trú; tổng thu du lịch ước đạt 885 tỷ đồng.

tp-img-7933.jpg
Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 "Hào khí sông Lam" mang đến không khí đón năm mới vui tươi, phấn khởi cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, thời tiết trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 tại Nghệ An diễn ra khá thuận lợi, giúp du khách thập phương thuận tiện trong việc di chuyển đến các điểm vui chơi, trải nghiệm, du lịch và nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Trong dịp nghỉ Tết 2026, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân và du khách. Nổi bật trong đó là chương trình nghệ thuật chào 2026 “Hào khí sông Lam” diễn ra vào tối 31/12/2025, tại Quảng trường ánh sáng Vinwonders Cửa Hội và chương trình đón du khách, chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An dịp đầu năm mới vào sáng 1/1/2026 tại sân bay Vinh.

tp-oo.jpg
Chương trình đón du khách và chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An năm 2026.

Các điểm du lịch văn hóa - lịch sử ghi nhận lượng khách tăng cao như đền Ông Hoàng Mười, khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn, đền Cờn, đền thờ Vua Quang Trung, đền Nguyễn Xí, Khu di tích lịch sử Truông Bồn...

Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón lượng lớn khách đến trải nghiệm như: Bản Nưa, bản Khe Rạn (xã Con Cuông), bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến), bản Mường Lống, Mường Lống Eco (xã Mường Lống), bản Mường Ham (xã Mường Ham), bản Mường Đán (xã Tiền Phong)...

Ngọc Tú
