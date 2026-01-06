Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Hà Nội đề xuất không chạy tàu qua phố cà phê nổi tiếng

Trần Hoàng
TPO - Để cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực phố cổ, Hà Nội đề xuất Bộ Xây dựng bàn giao hạ tầng đường sắt đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội. Thành phố cũng kiến nghị không chạy tàu khách qua khu vực phố cà phê đường tàu, vốn là điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực phố cổ Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di sản, trong đó có cầu Long Biên được thành phố đặc biệt quan tâm. UBND TP. Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên”.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

image-3337.jpg
Phố cà phê đường tàu tại Hà Nội.

Trong tổng thể định hướng trên, Hà Nội khẳng định, việc nghiên cứu đầu tư, tái phát triển khu vực đoạn tuyến từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị cầu Long Biên và tuyến đường dẫn phía Nam cầu là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế đô thị, góp phần nâng cao vị thế, bản sắc và sức cạnh tranh của Thủ đô Hà Nội.

Do đó, UBND TP Hà Nội đề xuất Bộ Xây dựng trước mắt bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội (hoàn thành trong quý II/2026) để phát triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo, tái thiết đô thị và nghiên cứu giải pháp kiến ​​trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ để không tạo ra cấu trúc không gian di sản.

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu. Cụ thể các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng tại ga Gia Lâm. Thành phố sẽ giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án trung chuyển hành khách giữa hai ga.

Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

Được biết, nhiều năm qua, khu vực này đã trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, với trải nghiệm ngồi uống cà phê sát đường ray nơi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài chục centimet.

Trần Hoàng
#Phố cà phê đường tàu #Cà phê đường tàu #Cầu Long Biên #Ga Hà Nội

