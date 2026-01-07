Loạt trải nghiệm mới hút hơn 5 triệu lượt khách tới Vincom dịp Tết Dương lịch 2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã biến hệ thống Vincom trên toàn quốc trở thành “điểm đến quốc dân” khi ghi nhận hơn 5 triệu lượt khách ghé thăm. Sau con số kỷ lục ấy là bức tranh sôi động của chuỗi sự kiện đa sắc màu, loạt thương hiệu mới đồng loạt ra mắt và những trải nghiệm “shoppertainment” cuốn hút, khiến mỗi bước chân vào Vincom đều trở thành một hành trình tận hưởng trọn vẹn

Cuộc đổ bộ của các thương hiệu mới

Dịp Tết Dương lịch 2026, hệ thống Vincom như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ khi làn sóng thương hiệu đồng loạt khai trương, thổi bùng không khí mua sắm, trải nghiệm trên khắp cả nước.

Tại Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM), sự xuất hiện của Polo Ralph Lauren tựa như điểm nhấn sang trọng trên bản đồ thời trang cao cấp, mang theo phong cách sống hiện đại và tinh thần Mỹ phóng khoáng.

Không gian đậm chất di sản Mỹ thu hút giới mộ điệu tại Polo Ralph Lauren Vincom Center Đồng Khởi

Cùng thời điểm, ở Vincom Center Bà Triệu (Hà Nội), Union Pizza và Cửu Vân Long Premium lần đầu ra mắt, nhanh chóng trở thành “bàn tiệc hội ngộ” của các gia đình trong những ngày đầu năm mới. Anh Đức Minh (TP.Hà Nội) cho biết: “Tết dương, cả gia đình mình chọn ở lại thành phố. Tới Vincom, mua sắm, ăn uống, giải trí, cái gì cũng tiện. Không khí lễ hội rộn ràng nên ai cũng thích”.

Những món ngon đặc sắc tại Union Pizza và Cửu Vân Long Premium thu hút nhiều gia đình trải nghiệm

Không chỉ dừng ở thời trang và ẩm thực, Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) khuấy động giới trẻ với X-SPACE Immersive. Mô hình triển lãm ánh sáng tương tác đa chiều từng gây tiếng vang tại Nhật Bản và Thái Lan, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, mở ra một thế giới giải trí mới lạ. “Nhờ X-SPACE mà Tết dương này, mình đã có một bộ ảnh độc đáo khiến bạn bè phải ganh tỵ”, Ngọc Anh (22 tuổi, Hà Nội) hào hứng nói.

“Lạc vào thế giới phim Avatar” bên trong triển lãm X-SPACE Immersive Vincom Mega Mall Royal City

Song song với đó, WinMart cũng đồng loạt ra mắt 9 mô hình siêu thị thế hệ mới tại 9 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc, mang đến diện mạo mua sắm tiện nghi với trọng tâm là thực phẩm tươi sống, ẩm thực tiện lợi và vật dụng đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho mùa lễ hội.

Diện mạo mới của chuỗi siêu thị WinMart mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn cho khách mua sắm

Việc không ngừng bổ sung thương hiệu cùng những mô hình trải nghiệm đa dạng đã giúp hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực, giải trí tại Vincom ngày càng tròn đầy, trở thành “nam châm” hút khách, góp phần đưa lượng người ghé thăm toàn hệ thống tăng mạnh trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Điểm đến vui chơi, mua sắm quốc dân xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ

Chỉ riêng trong ngày 31/12, toàn bộ hệ thống Vincom đã thực sự hóa thành một “đại lộ ánh sáng” kéo dài khắp Việt Nam. Từ 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh, thành phố đến những khu phố thương mại điểm nhấn, như Ocean City, Phố đi bộ – Công viên Vũ Yên hay Grand World Phú Quốc, dòng người đổ về đông như trẩy hội, đưa đêm countdown 2026 chạm mốc kỷ lục hơn 1,2 triệu lượt khách. “Cảm giác như cả thành phố cùng gặp nhau ở Vincom để chào năm mới, đông mà vẫn rất vui”, chị Minh Anh (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Du khách nhí quốc tế hào hứng với màn pháo hoa tại Grand World Phú Quốc

Cao trào của mùa lễ hội năm nay chính là khoảnh khắc lịch sử khi Vincom lần đầu tổ chức bắn pháo hoa countdown tầm cao ngay tại trung tâm thương mại. Đúng 0h, hai màn pháo hoa rực rỡ đồng loạt thắp sáng bầu trời Vincom Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Island, vẽ nên bức tranh ánh sáng lung linh giữa lòng đô thị. “Tôi không nghĩ mình có thể xem pháo hoa tầm cao ngay trung tâm thương mại. Khoảnh khắc đó thực sự rất đã, rất khác”, anh Hoàng Long (Hải Phòng) nói.

“Biển người” ngắm nhìn pháo hoa đón năm mới phía trước Vincom Mega Mall Royal Island (Hải Phòng)

Không chỉ có pháo hoa, đêm 31/12 còn được Vincom “dệt” thành một chuỗi trải nghiệm liền mạch với sân khấu âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và những không gian đếm ngược sôi động trên toàn quốc. Nhờ đó, trung tâm thương mại không còn là điểm mua sắm thuần túy, mà trở thành “quảng trường cảm xúc”, nơi mọi thế hệ cùng hòa nhịp, sẻ chia giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Hàng trăm nghìn du khách cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới tại Vincom Mega Mall Ocean City

Dư âm lễ hội tiếp tục lan tỏa suốt 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, biến Vincom thành điểm hẹn quen thuộc cho các hoạt động đầu năm, từ ăn uống, mua sắm đến vui chơi giải trí, thu hút thêm gần 4 triệu lượt khách.

Lễ hội B.Duck City Funs tại Vincom trở thành điểm đến thu hút bậc nhất dịp tết Dương lịch tại TP.HCM

Ở mỗi điểm đến, sắc màu lễ hội lại mang một câu chuyện riêng: đêm nhạc chào năm mới tại Vincom Mega Mall Ocean Park, diễu hành Việt Phục – Khai hội Xuân Xanh tại Vincom Mega Mall Ocean City, lễ hội áo dài tại Vincom Mega Mall Royal City hay B.Duck City Funs lần đầu tiên xuất hiện tại Vincom Center Landmark 81… tất cả tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, chạm tới nhiều thế hệ.

Sân khấu âm nhạc mừng năm mới và diễu hành Việt phục tại Vincom Mega Mall Ocean City

Song song với đó, những không gian trang trí đậm chất lễ hội cùng loạt ưu đãi mua sắm, ẩm thực từ các thương hiệu đã trở thành “sợi chỉ níu chân” khách hàng. “Đi chơi một vòng mà không muốn về sớm, vì chỗ nào cũng có cái để xem, để mua, để thưởng thức”, chị Thu Hà (TP.HCM) chia sẻ, như một lời tóm lược cho sức hút bền bỉ mà Vincom tạo nên trong suốt kỳ nghỉ lễ.