Phát triển phố đêm sông Trà Khúc: Được gì, mất gì?

TPO - Sông Trà Khúc nằm giữa trung tâm đô thị Quảng Ngãi, có vị trí đắc địa nhưng về đêm vẫn khá trầm lắng. Từ thực tế đó, UBND phường Nghĩa Lộ đang tính toán triển khai phố đêm sông Trà nhằm phát triển kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại lặp lại những bất cập từng khiến chợ đêm sông Trà phải xóa bỏ.

Kỳ vọng tạo không gian văn hóa, du lịch ven sông

UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang hoàn tất thủ tục để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cho tổ chức triển khai thí điểm phố đi bộ với mô hình phố đêm sông Trà.

Phố đi bộ kết hợp văn hóa - du lịch - ẩm thực, dự kiến triển khai tại phường Nghĩa Lộ. Địa điểm thực hiện phố đêm trên 1 phần tuyến đường Tôn Đức Thắng (dọc sông Trà Khúc).

Ông Trần Đình Trường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ - cho biết, phố đêm sông Trà dự kiến bố trí 6 khu vực hoạt động chính gồm: Khu văn hóa - nghệ thuật; khu ẩm thực; khu OCOP - sản phẩm địa phương; khu kinh doanh, đồ lưu niệm; khu ẩm thực phục vụ đồ uống có cồn và không gian check-in, nghệ thuật ánh sáng.

Hoạt động của Phố đêm sông Trà sẽ bắt đầu từ 17h-22h của 3 ngày cuối tuần, từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm (2026 - 2028).

Phường Nghĩa Lộ dự tính làm phố đêm như một không gian văn minh, không để xảy ra tình trạng nhếch nhác.

“Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất lấy ý kiến của người dân và gửi phương án đến các sở, ngành liên quan xem xét phối hợp, hỗ trợ và tham gia góp ý. Nếu nhận được sự đồng tình, thống nhất từ các cấp, ngành và sự cho phép của UBND tỉnh, phường Nghĩa Lộ sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, để đưa phố đêm sông Trà vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, ông Trường thông tin.

Bài học từ chợ đêm cũ và những nỗi lo

Thông tin dự kiến mở phố đêm sông Trà nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dân bày tỏ sự phấn khởi, cho rằng việc hình thành không gian sinh hoạt về đêm sẽ góp phần làm đô thị sôi động hơn, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, không ít người lại tỏ ra dè dặt khi nhắc đến bóng dáng của chợ đêm sông Trà Khúc trước đây.

Anh K.T.T. (trú phường Nghĩa Lộ) chia sẻ, buổi tối ở Quảng Ngãi hiện nay khá ít chỗ vui chơi, nếu có phố đi bộ ven sông, người dân vừa dạo mát, vừa thưởng thức ẩm thực thì trung tâm đô thị sẽ khác hẳn.

Chợ đêm sông Trà Khúc trước đây.

Trước đây, bên sông Trà Khúc từng có chợ đêm, được hình thành năm 2011, dọc tuyến đê đường Tôn Đức Thắng (đoạn qua trung tâm TP. Quảng Ngãi cũ). Những năm đầu, chợ đêm thu hút hàng trăm hộ kinh doanh với các gian hàng ăn uống, quần áo, đồ lưu niệm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, du khách mỗi khi đêm xuống.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, chợ đêm sông Trà Khúc dần bộc lộ nhiều bất cập. Không gian buôn bán thiếu quy hoạch, sản phẩm trùng lặp, nghèo nàn; hoạt động ẩm thực lấn át mục tiêu ban đầu, nhiều quầy hàng biến tướng thành các điểm kinh doanh bia rượu.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, mất trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân khu vực lân cận ngày càng gia tăng. Đến năm 2021, chợ đêm sông Trà Khúc chính thức bị xóa bỏ, các hộ kinh doanh được yêu cầu dừng hoạt động, trả lại mặt bằng, chấm dứt mô hình chợ đêm tự phát kéo dài nhiều năm.

“Lúc đầu rất đông vui, nhưng sau đó buôn bán lộn xộn, rác thải, tiếng ồn nhiều, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân xung quanh. Nếu làm phố đi bộ, tôi mong phải quản lý chặt chẽ, chứ không thì lại đâu vào đó”, anh T. bày tỏ.

Chợ đêm sông Trà trước đây, từng xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, mất trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường...

Việc xóa bỏ chợ đêm sông Trà Khúc khép lại một giai đoạn thử nghiệm không gian kinh tế ban đêm của TP. Quảng Ngãi cũ, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có cách làm bài bản, quy hoạch rõ ràng hơn nếu muốn khai thác lợi thế cảnh quan ven sông.

Từ đó, địa phương từng bước nghiên cứu các mô hình mới, hướng đến phát triển phố đêm, không gian văn hóa - du lịch phù hợp hơn với diện mạo đô thị trung tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, UBND phường Nghĩa Lộ đang tính tạo lại không gian phố đêm Sông Trà để tận dụng lợi thế đắc địa phát triển kinh tế đêm. Ông Trần Đình Trường cho biết đã thấy rõ những bất cập xảy ra trong quá khứ, vì vậy lần “tái khởi động” này sẽ tính toán bài bản hơn, đảm bảo tính hiệu quả và trật tự.

“Vừa làm vừa lắng nghe góp ý của người dân, có bất cập gì sẽ chỉnh sửa, tạo sự phù hợp. Bỏ thì tiếc, nhưng làm phải đảm bảo trách nhiệm cao nhất để tạo không gian về đêm sôi động nhưng sạch sẽ, trật tự và an toàn”, ông Trường nói.