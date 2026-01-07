Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về Hà Nội phải hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ

TPO - Chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) về Hà Nội ngày 6/1 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata ở Calcutta - Ấn Độ, để đưa một hành khách gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đi cấp cứu.

Theo Vietnam Airlines, sau khoảng 8 giờ bay, một hành khách quốc tịch Đức ngồi tại ghế 11F bất ngờ có biểu hiện khó thở, suy giảm thể trạng.

Tổ tiếp viên lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu, đồng thời báo cáo tình huống cho tổ lái theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp trên chuyến bay.

Do tình trạng hành khách không có dấu hiệu cải thiện, cơ trưởng đã quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ bay, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay triển khai phương án cấp cứu. Hành khách sau đó được chuyển thẳng tới bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Kolkata. Ảnh: VNA.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hỗ trợ y tế và bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, chuyến bay VN36 tiếp tục hành trình và cất cánh trở lại lúc 5h30 hôm nay (7/1, giờ địa phương) để đưa các hành khách còn lại về Hà Nội.

Theo Vietnam Airlines, việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định cần thiết trong tình huống đặc biệt, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và các đơn vị mặt đất. Dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch khai thác, hãng luôn đặt yếu tố an toàn và sức khỏe hành khách lên trên hết.

Trước đó, hãng cũng đã nhiều lần phải chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ hành khách gặp sự cố y tế. Cụ thể, ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TPHCM hạ cánh khẩn xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); ngày 23/7/2025, chuyến VN837 Hà Nội - Siem Reap chuyển hướng hạ cánh tại Đà Nẵng; ngày 6/7/2025, chuyến VN56 từ Hà Nội đi Anh hạ cánh tại Kolkata; và ngày 30/6/2025, chuyến VN7569 từ Hà Nội đi Nha Trang hạ cánh khẩn tại Đà Nẵng để cấp cứu hành khách.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến đi. Trường hợp có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và chuyến hành trình.