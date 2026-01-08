Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu một số loại máy bay không người lái

TPO - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 8/1 cho biết sẽ miễn trừ việc nhập khẩu một số mẫu máy bay không người lái (drone) và linh kiện quan trọng do nước ngoài sản xuất khỏi lệnh cấm nhập khẩu diện rộng được ban hành từ tháng 12/2025, với thời hạn áp dụng đến hết năm 2026.

Theo FCC, quyết định này được đưa ra trên cơ sở khuyến nghị của Lầu Năm Góc, nhằm cho phép một số drone và linh kiện tiếp tục được nhập khẩu trong giai đoạn chuyển tiếp, giữa lúc Mỹ thúc đẩy giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài vì lý do an ninh quốc gia.

Danh sách drone được phép nhập khẩu gồm các mẫu của Parrot, Teledyne FLIR, Neros Technologies, Wingtra, Auterion, ModalAI, Zepher Flight Labs và AeroVironment. Các sản phẩm này sẽ được phép đưa vào thị trường Mỹ cho đến cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, FCC cũng phê duyệt danh sách các linh kiện quan trọng cho drone do các tập đoàn công nghệ lớn sản xuất, bao gồm Nvidia, ModalAI, Panasonic, Sony, Samsung và ARK Electronics.

Trước đó, FCC đã đưa toàn bộ drone và linh kiện quan trọng sản xuất ở nước ngoài vào danh sách bị kiểm soát. Theo quy định này, các hãng drone nước ngoài như DJI hay Autel sẽ không thể nhận được phê duyệt của FCC để bán các mẫu drone hoặc linh kiện mới tại Mỹ, do bị đánh giá là tiềm ẩn những rủi ro không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia.

FCC ngày 8/1 thông báo miễn trừ một số drone và linh kiện quan trọng sản xuất ở nước ngoài khỏi lệnh cấm nhập khẩu, áp dụng đến hết năm 2026.

Tuy nhiên, FCC khẳng định quyết định trên không cấm nhập khẩu, mua bán hay sử dụng các mẫu drone đã được cơ quan này cấp phép trước đây. Những drone đã được người tiêu dùng mua hợp pháp trước đó vẫn có thể tiếp tục được sử dụng bình thường.

FCC cũng cho biết các cơ quan chính phủ Mỹ mua drone mới không thuộc phạm vi áp dụng của các hạn chế nói trên. Trong khi đó, các drone nằm trong danh sách bị kiểm soát nếu được mua bên ngoài nước Mỹ sẽ không được phép vận hành trong lãnh thổ nước này.

Quyết định của FCC đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số tổ chức lo ngại rằng phạm vi của lệnh hạn chế là quá rộng. Hiệp hội Đậu tương Mỹ cảnh báo việc siết chặt đột ngột khi chưa có các sản phẩm thay thế do Mỹ sản xuất có thể làm gia tăng gánh nặng tài chính và vận hành đối với nông dân, vốn đang chịu áp lực lớn từ chi phí và sự bất ổn của thị trường.

Ở chiều ngược lại, 14 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện do Thượng nghị sĩ Roger Wicker dẫn đầu, ủng hộ mạnh mẽ động thái này. Nhóm này cho rằng việc cấm nhập khẩu drone và linh kiện từ các “đối thủ” là cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, đồng thời tạo khoảng thời gian cần thiết để chuyển sang sử dụng drone sản xuất trong nước và tái xây dựng chuỗi cung ứng theo cơ chế thị trường tự do với các đồng minh, đối tác.

Nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới DJI có trụ sở tại Trung Quốc, đã lên tiếng chỉ trích quyết định của FCC hồi tháng trước. Hãng cho biết hơn 80% trong số hơn 1.800 cơ quan thực thi pháp luật và ứng phó khẩn cấp cấp bang và địa phương tại Mỹ hiện đang vận hành các chương trình drone đều sử dụng công nghệ của DJI.