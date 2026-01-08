Lý do Air China thoái vốn tại Cathay Pacific

TPO - Air China vừa hoàn tất việc thoái một phần vốn tại Cathay Pacific Airways, với tổng giá trị giao dịch đạt 1,32 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 4.415 tỷ đồng). Động thái này gây chú ý trên thị trường chứng khoán Hồng Kông - Trung Quốc.

Theo thông tin công bố, Air China đã bán 108,08 triệu cổ phiếu Cathay Pacific, tương đương 1,6% vốn điều lệ. Mức giá chào bán là 12,22 HKD/cổ phiếu, thấp hơn 6,6% so với giá đóng cửa phiên liền trước, mức chiết khấu thường thấy trong các giao dịch bán sỉ quy mô lớn.

Sau thương vụ, Air China vẫn nắm giữ 27,11% cổ phần Cathay Pacific, tiếp tục là một trong những cổ đông lớn nhất của hãng.

Air China cho biết thương vụ mang lại khoản lợi nhuận khoảng 182 triệu nhân dân tệ, cho thấy quyết định bán cổ phần xuất phát từ cân nhắc tài chính hơn là yếu tố vận hành hay quản trị.

Trên thị trường, cổ phiếu Cathay Pacific giảm 2,6% trong ngày thông tin được công bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định đây là phản ứng ngắn hạn do nguồn cung cổ phiếu tăng, không phản ánh sự suy giảm trong nền tảng hoạt động của hãng.

Ban lãnh đạo Cathay Pacific nhanh chóng trấn an nhà đầu tư. Ông Ronald Lam - Tổng Giám đốc Cathay Group - nhấn mạnh Air China vẫn là cổ đông chiến lược cốt lõi và mối quan hệ hợp tác giữa hai hãng không có bất kỳ thay đổi nào. Theo ông, việc giảm tỷ lệ sở hữu chỉ phản ánh quyết định quản lý danh mục đầu tư của Air China, không liên quan đến định hướng phát triển hay cấu trúc quản trị của Cathay.

Cathay Pacific công bố nhiều kế hoạch mở rộng. Hãng cho biết nhu cầu đi lại trong dịp Giáng sinh và Năm mới vừa qua tăng mạnh, trong khi lượng đặt chỗ cho Tết Nguyên đán cho thấy triển vọng tích cực trong quý I.

Năm ngoái, Cathay đã bổ sung 20 điểm đến mới và dự kiến khai trương đường bay thẳng tới thành phố Seattle vào cuối năm nay, qua đó mở rộng mạng bay đường dài. Hãng đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ HKD cho đội tàu bay mới, mở rộng mạng lưới đường bay và nâng cấp hệ thống phòng chờ.

Giới quan sát cho rằng, với việc Air China vẫn nắm giữ hơn 27% cổ phần và Cathay Pacific tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn, thương vụ bán cổ phần lần này khó tạo ra thay đổi đáng kể đối với triển vọng và vị thế của hãng hàng không Hồng Kông trong thời gian tới.