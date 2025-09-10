Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc:

Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt

Hồng Nhung

TPO - Ngày 8/9, một nam hành khách (53 tuổi) đã bị bắt giữ trên chuyến bay CX563 của Hãng hàng không Cathay Pacific, hành trình từ Nagoya, Nhật Bản đến Hồng Kông - Trung Quốc, do bị cáo buộc dùng thiết bị gắn vào giày để quay lén dưới váy một tiếp viên hàng không.

Theo thông tin từ cảnh sát Hồng Kông, vụ việc xảy ra khi máy bay Airbus A321 đang trên hành trình dài hơn 2.600 km. Một hành khách phát hiện nghi phạm sử dụng thiết bị giống điện thoại để quay lén nữ tiếp viên (26 tuổi) khi cô đang phục vụ dọc lối đi. Sau khi bị nghi ngờ, người đàn ông tìm cách vào nhà vệ sinh nhưng đã bị nhân chứng báo cho tổ bay.

tempimagerr3uco.jpg
Nam hành khách (53 tuổi) đã bị bắt giữ trên chuyến bay CX563 của Hãng hàng không Cathay Pacific do bị cáo buộc dùng thiết bị gắn vào giày để quay lén dưới váy một tiếp viên hàng không.

Ngay khi máy bay hạ cánh lúc 16h tại sân bay quốc tế Hồng Kông, cảnh sát đã có mặt, bắt giữ nghi phạm và đưa về thẩm vấn. Vụ việc được bàn giao cho đội điều tra hình sự khu vực sân bay. Theo Luật Hình sự Hồng Kông, hành vi quay lén vùng nhạy cảm có thể bị phạt tù lên tới 5 năm.

Cathay Pacific khẳng định luôn duy trì chính sách không khoan nhượng với các hành vi xâm hại quyền riêng tư và an toàn của phi hành đoàn, đồng thời đã hỗ trợ nữ tiếp viên bị hại.

Quay lén dưới váy là vấn nạn toàn cầu. Tại Nhật Bản, hành vi này đã được hình sự hóa từ năm 2023 sau nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận. Dù các hãng điện thoại Nhật bắt buộc phát âm thanh khi chụp ảnh cả khi để chế độ im lặng, nhưng nhiều đối tượng vẫn che loa hoặc dùng ứng dụng vô hiệu hóa tiếng để lách luật

Các chuyên gia nhận định vụ việc trên cho thấy ngành hàng không ngày càng đối mặt với những hành vi lệch chuẩn mới, đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát và đào tạo để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả hành khách lẫn phi hành đoàn.

