Hàng không - Du lịch

Google News

Nigeria:

Cấm bay vĩnh viễn nữ hành khách đấm tiếp viên hàng không

Hồng Nhung

TPO - Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra trên chuyến bay nội địa của hãng Ibom Air, từ Lagos đến Uyo, Nigeria, khi một nữ hành khách tấn công tiếp viên hàng không sau khi bị yêu cầu tắt điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, khi máy bay chuẩn bị ra đường băng tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed, Nigeria, tiếp viên yêu cầu nữ hành khách tắt nguồn điện thoại. Tuy nhiên, người này kiên quyết từ chối, chỉ đồng ý chuyển sang chế độ máy bay. Tình hình căng thẳng buộc cơ trưởng phải cho máy bay quay lại nhà ga.

Khi bị đưa ra phía trước máy bay, hành khách bất ngờ tung cú đấm vào một tiếp viên đang đứng ở cửa. Hình ảnh ghi lại cho thấy tiếp viên phải giơ tay che mặt, trong khi liên tục kêu: “Cô ta đánh tôi”.

may-bay-phan-luc-2.png
Một hành khách hung hăng đánh vào mặt một tiếp viên hàng không.

Sau khi bị buộc rời máy bay cùng hành lý, nữ hành khách tiếp tục chống cự bên ngoài, thậm chí vung túi xách tấn công nhân viên sân bay. Lực lượng an ninh buộc phải khống chế và đưa cô lên xe buýt sân bay trong tình trạng vẫn la hét, chửi bới.

Ibom Air đã ra thông cáo áp dụng lệnh cấm bay vĩnh viễn đối với nữ hành khách này, đồng thời khẳng định: “Hãng duy trì chính sách không khoan nhượng với mọi hành vi gây rối hoặc bạo lực đe dọa an toàn của hành khách, tổ bay hoặc thiết bị. Những hành vi như vậy sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất, bao gồm truy tố và cấm vĩnh viễn sử dụng dịch vụ”.

may-bay-phan-luc-1.png
Người phụ nữ được đưa lên xe buýt sân bay.

Cơ quan hàng không dân dụng Nigeria (NCAA) cũng lên tiếng nhắc nhở, khuyến cáo hành khách cần tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của tiếp viên để đảm bảo an toàn chuyến bay.

Vụ việc xảy ra chỉ ít lâu sau một vụ ẩu đả khác trên chuyến bay AirAsia từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Trung Quốc, khi một hành khách nam nổi giận vì nhóm phụ nữ ngồi trước nói chuyện ồn ào. Hình ảnh cho thấy cảnh xô xát dữ dội giữa lối đi, buộc tiếp viên phải can thiệp khẩn cấp.

Các chuyên gia cảnh báo, những hành vi gây rối trên máy bay không chỉ đe dọa an toàn bay mà còn có thể khiến hành khách đối mặt với án phạt nặng, thậm chí cấm bay dài hạn.

Hồng Nhung
The Sun
#hành khách bị cấm bay vĩnh viễn #hành khách hành hung tiếp viên #gây rối trên máy bay #cấm bay vĩnh viẽn #disturbance on plane

