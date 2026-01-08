Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Mở rộng sân bay Tuy Hòa

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, theo hướng mở rộng hạ tầng, xây mới nhà ga T2 và bổ sung đường băng thứ hai, từng bước nâng công suất lên 5 triệu hành khách mỗi năm.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt, Cảng hàng không (CHK) Tuy Hòa là cảng hàng không quốc nội, thuộc mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 672,74 ha.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay Tuy Hòa được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay có thể khai thác các loại máy bay code C như Airbus A320, A321, Boeing 737 và các dòng tương đương, áp dụng phương thức tiếp cận hạ cánh giản đơn.

Về đường cất hạ cánh (CHC), giai đoạn này giữ nguyên đường băng hiện hữu 03/21. Sân đỗ máy bay sẽ được mở rộng từ hiện trạng, đáp ứng khoảng 11 vị trí đỗ, đồng thời có quỹ đất dự trữ để tiếp tục mở rộng khi nhu cầu khai thác tăng.

Đối với hạ tầng nhà ga, thời kỳ này quy hoạch xây dựng mới nhà ga hành khách T2 về phía Tây Nam nhà ga T1 hiện hữu, với công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm. Hoạt động hàng hóa tiếp tục được kết hợp xử lý trong nhà ga hành khách T1.

Theo định hướng đến năm 2050, CHK Tuy Hòa vẫn duy trì cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn ICAO, nhưng nâng công suất lên khoảng 5 triệu hành khách mỗi năm, tiếp tục khai thác các dòng máy bay code C như A320, A321, B737 và tương đương.

san-bay-tuy-hoa-1-17562967467532138744010-60070490605752134525920.jpg
Sân bay Tuy Hòa. Ảnh: ACV.

Đáng chú ý, quy hoạch bổ sung đường CHC số 2 với kích thước 2.660 m x 45 m, cách tim đường băng hiện hữu về phía Đông Nam khoảng 305 m, kèm theo lề vật liệu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Sân đỗ máy bay tiếp tục được mở rộng, nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 18 vị trí, đáp ứng nhu cầu khai thác tăng trong dài hạn.

Nhà ga hành khách T2 sẽ được mở rộng, nâng công suất lên khoảng 5 triệu hành khách mỗi năm. Đồng thời, sân bay sẽ có nhà ga hàng hóa riêng biệt, quy hoạch về phía Đông Bắc, với công suất khoảng 3.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các bước tiếp theo.

Cục HKVN chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai quy hoạch theo quy định; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch ngành và vùng.

Trước đó, Cục HKVN cho biết tại quy hoạch CHK Tuy Hòa giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, đến năm 2025 CHK Tuy Hòa có công suất 460.000 hành khách/năm, 2.000 tấn hàng hóa/năm và có thể tiếp nhận 4 máy bay cùng lúc vào giờ cao điểm. Nhưng đến năm 2024 sản lượng hành khách tại CHK Tuy Hòa đã đạt hơn 432.000 hành khách/năm - vượt xa chỉ tiêu công suất đã được phê duyệt.

Lộc Liên
