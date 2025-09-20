Đề nghị làm rõ vốn, đất quốc phòng quy hoạch sân bay Tuy Hòa

TPO - Bộ Tài chính vừa có ý kiến gửi Bộ Xây dựng về hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, cơ quan này đề nghị làm rõ nhu cầu sử dụng vốn và hiện trạng đất quốc phòng trong phạm vi sân bay.

Theo Bộ Tài chính, Quy hoạch phát triển Cảng hàng không (CHK) Tuy Hòa giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt từ năm 2007.

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, sân bay Tuy Hòa được định hướng khai thác 3 triệu khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 5 triệu khách/năm vào năm 2050. Điều này cho thấy việc lập quy hoạch mới là cần thiết để bảo đảm đồng bộ với chiến lược phát triển chung.

Cũng theo quy hoạch, Tuy Hòa sẽ trở thành CHK cấp 4C, công suất thiết kế 3 triệu khách/năm, với tổng diện tích 697 ha. Tuy nhiên, hồ sơ hiện tại chỉ tính toán nhu cầu sử dụng đất hơn 691 ha. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại diện tích để bảo đảm thống nhất trong hệ thống quy hoạch.

Cảng Hàng không Tuy Hòa. Ảnh: Vietnamairport.vn.

Trong văn bản góp ý, Bộ Tài chính đề nghị rà soát bố cục, cấu trúc báo cáo thuyết minh quy hoạch theo quy định tại Nghị định 05/2021 của Chính phủ. Hồ sơ cần bổ sung chi tiết về hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung như: Giao thông nội cảng, cấp thoát nước, trạm điện, trạm bơm, nhà máy, trạm khí đốt, chiếu sáng, thông tin liên lạc và các thông số kỹ thuật liên quan.

Bộ Tài chính cho biết, nhiều ý kiến góp ý trước đây đã được tiếp thu, song vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần phối hợp với Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk để làm rõ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng tại khu vực cảng.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, quy hoạch phải xác định cụ thể nhu cầu vốn và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách, đồng thời gắn với phương thức đầu tư để có cơ sở trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo quy định, Bộ Xây dựng là đơn vị tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch CHK Tuy Hòa. Do đó, Bộ Tài chính lưu ý Bộ Xây dựng cần chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung hồ sơ, bảo đảm tính thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050, cũng như tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành.

Hành khách làm thủ tục bay tại Cảng hàng không Tuy Hòa. Ảnh: ACV.

Tại tờ trình gửi Bộ Xây dựng hồi cuối tháng 8/2025, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tại Quy hoạch CHK Tuy Hòa giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt theo Quyết định số 4123 ngày 27/12/2007 xác định, đến năm 2025 CHK Tuy Hòa có công suất 460.000 hành khách/năm, 2.000 tấn hàng hóa/năm và có thể tiếp nhận 4 máy bay cùng lúc vào giờ cao điểm.

Trên thực tế, đến năm 2024 sản lượng hành khách tại CHK Tuy Hòa đã đạt hơn 432.000 hành khách/năm - vượt xa chỉ tiêu công suất đã được phê duyệt. Song song đó, khu vực dân cư quanh sân bay đang phát triển nhanh, đặt ra yêu cầu phải xác định ranh giới và quản lý đất đai chặt chẽ, đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Từ những cơ sở nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định việc sớm hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch CHK Tuy Hòa là cần thiết và cấp bách, vừa đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, vừa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.