Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 12 tháng năm 2025

Tính trung bình trong 12 tháng năm 2025, Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ bay đúng giờ, đồng thời cũng là hãng có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất, theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong 12 tháng năm 2025, ngành hàng không Việt Nam đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với 12 tháng năm 2024. Trong đó có 181.237 chuyến bay đúng giờ, ứng với tỷ lệ 65,8% - giảm 7,5 điểm phần trăm so với trung bình 12 tháng năm 2024.

Trong đó, Bamboo Airways là hãng có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất với 83,2% chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 12 tháng năm 2025 (giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Về hủy chuyến, toàn ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 1.740 chuyến bay bị hủy trong cả năm 2025, tương ứng với tỷ lệ 0,6% (tăng 0,2 điểm phần trăm so với 2024). Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất, với 0,2% số chuyến hủy - ứng với 24 chuyến bay.

Bước sang năm 2026, Bamboo Airways đang tăng tốc cho các kế hoạch phát triển, mở rộng quy mô để hướng tới trở lại mốc 30 tàu đã được Chính phủ cho phép. Ngay từ những ngày đầu năm, Hãng thông báo sẽ liên tục triển khai các đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn từ năm 2026, nhằm tuyển dụng và đào tạo khoảng 1000 tiếp viên hàng không. Qua đó, bổ sung nguồn nhân lực kịp thời để phục vụ kế hoạch tăng quy mô từ 8-10 tàu bay/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong năm 2026, triển vọng của ngành hàng không Việt Nam trong năm 2026 được đánh giá tích cực trong bối cảnh thị trường vận tải hàng không toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang duy trì đà phục hồi mạnh, theo Báo cáo chiến lược ngành hàng không Việt Nam năm 2026 do MBS Research công bố hồi tháng 12/2025.

Cục Hàng không Việt Nam cũng dự báo trong năm 2026, lượng khách ở thị trường nội địa sẽ duy trì tăng trưởng ổn định, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ, đạt khoảng 75 triệu lượt khách. Lượng khách quốc tế được dự báo tăng 13,9%, đạt khoảng 52 triệu lượt khách, qua đó đưa tổng lượng hành khách toàn ngành vượt mức trước dịch Covid-19. Đây là điều kiện thuận lợi để Bamboo Airways nói riêng các hãng hàng không nói chung tăng tốc phục hồi và phát triển mạnh mẽ.