Măng Đen thu hút 55.000 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch 2026

55.000 lượt khách trong 4 ngày, doanh thu ước tính đạt 27,5 tỷ đồng – đó là những con số ấn tượng mà Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” đã ghi dấu ngay trong những ngày đầu năm mới.

Từ ngày 01 đến 04/01/2026, cao nguyên Măng Đen trở thành điểm hẹn sôi động của du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu văn hóa – du lịch, mở ra một khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới và cho hành trình phát triển của du lịch Quảng Ngãi.

Diễn ra trong không gian thiên nhiên xanh mát, khí hậu trong lành và cảnh sắc nên thơ, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện chào đón năm mới mà còn là bức tranh tổng hòa của văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng. Mỗi hoạt động được tổ chức đều góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh Măng Đen – một điểm đến xanh, thân thiện, giàu trải nghiệm và đang chuyển mình mạnh mẽ trong không gian phát triển mới của tỉnh Quảng Ngãi.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026, được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và mang đậm bản sắc đại ngàn. Chương trình nghệ thuật khai mạc không chỉ tạo nên dấu ấn thị giác và cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả, mà còn gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, giao hòa và khát vọng vươn lên của vùng đất cao nguyên đầy tiềm năng. Những thanh âm cồng chiêng, nhịp xoang, những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng không gian núi rừng đã mở ra một mùa lễ hội tràn đầy sức sống.

Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc buổi lễ

Tiếp nối là Lễ hội khinh khí cầu, mang đến khoảnh khắc bầu trời Măng Đen rực rỡ sắc màu, trở thành điểm nhấn thị giác độc đáo và thu hút đông đảo du khách check-in, trải nghiệm. Hình ảnh những khinh khí cầu bay lên giữa đại ngàn xanh thẳm không chỉ tạo nên khung cảnh ngoạn mục mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Măng Đen trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Khinh khí cầu rực rỡ giữa bầu trời Măng Đen

Chuỗi chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới” tiếp tục thổi luồng sinh khí tươi trẻ, hiện đại vào không gian lễ hội. Những tiết mục âm nhạc giàu năng lượng, gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương đã tạo nên cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa thiên nhiên và con người, giữa cao nguyên và du khách muôn phương.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cùng các học trò biểu diễn tại chương trình

Sân khấu nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Một trong những hoạt động được du khách đặc biệt quan tâm là Không gian Ẩm thực – Hội chợ OCOP, nơi hội tụ những hương vị đặc trưng của Măng Đen và vùng cao nguyên đến từ 52 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Từ các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa, không gian ẩm thực không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững.

Du khách đến thưởng thức những hương vị đặc trưng của Măng Đen tại Không gian Ẩm thực – Hội chợ OCOP

Không khí lễ hội càng thêm sôi động với Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng 2026, quy tụ 42 vận động viên tham gia. Với tinh thần “Chơi thể thao – Gieo mầm xanh – Kiến tạo tương lai”, giải đấu không chỉ lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Toàn bộ nguồn thu xã hội hóa từ giải đấu, với tổng giá trị 125 triệu đồng, đã được sử dụng để mua 1.250 gốc cây mai anh đào Sakura trồng tại các điểm du lịch trên địa bàn xã Măng Đen, góp phần tạo cảnh quan xanh, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Liên Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao quà và phần thưởng dành cho tập thể đạt giải

Bên cạnh đó, các trải nghiệm cà phê, tour du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên, hành trình tham quan rừng thông, suối thác, hồ nước và không gian văn hóa bản địa đã mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, an yên giữa đại ngàn. Chính sự đa dạng, phong phú và hài hòa giữa các hoạt động đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026.

Khép lại chuỗi sự kiện, Chương trình Bế mạc Tuần Văn hoá Du lịch Măng Đen – Sắc hồng giữa đại ngàn với chủ đề “Lưu luyến miền mơ” diễn ra vô cùng trọn vẹn, một điểm kết hành trình mang nhiều cảm xúc, nhiều dấu ấn đẹp để mỗi người khi rời Măng Đen vẫn mang theo trong tim những kỷ niệm khó quên.

Lãnh đạo tỉnh vinh danh các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp góp phần tạo nên thành công cho chuỗi sự kiện

Những dư âm còn đọng lại sau bốn ngày lễ hội chính là nền tảng và động lực để Măng Đen tiếp tục bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Tây Nguyên và cả nước.

Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026: Sắc hồng giữa đại ngàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Măng Đen thực hiện. Chương trình được triển khai bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Đối ngoại Việt Nam – VRI Media, với sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – Nhà tài trợ Vàng và Tập đoàn Sun Group – Nhà tài trợ Bạc.

Sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ, lực lượng phục vụ và đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân, du khách đã góp phần làm nên một Tuần lễ Văn hóa – Du lịch thành công, giàu ý nghĩa. Măng Đen – với sắc hồng của hoa, sắc xanh của rừng và hơi thở của đại ngàn – đang từng bước khẳng định mình là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đầy triển vọng cho tương lai.