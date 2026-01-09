Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điện Biên:

Hoa anh đào Mường Phăng bung nở rực rỡ

Thu Hằng

TPO - Giữa không gian hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, hoa anh đào đồng loạt khoe sắc, phủ hồng các sườn đồi. Sắc hoa tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng ngoạn.

﻿z7409260860934-566c3031608dad2595a6e23431d3f186.jpg
z7408772194043-c5d5400546a05a819dbd890d36fcf07b.jpg
Cách trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km, đảo hoa anh đào giữa lòng hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Sắc hồng dịu dàng của hoa nổi bật trên nền sông nước và núi rừng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng giữa đại ngàn Tây Bắc.
z7408772214005-a6f20f74b2c204bd3e8b446196e84a93.jpg
z7409260869126-2a2e90ed79237183450c90116deeb571.jpg
z7409260877396-611c27586dbb03dede8cee3c05d10f30.jpg
Mường Phăng là vùng đất có vị trí đắc địa, nằm sau lưng dãy Hoàng Liên Sơn, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khu vực đảo hoa anh đào có diện tích trên 7ha, quy tụ hơn 20 giống hoa khác nhau, tạo nên không gian sinh thái đặc sắc giữa lòng hồ Pá Khoang.
z7409260860792-3268c85500c946b39daf4deb051a920f.jpg
z7409260862592-738b0e735fd0ecf75f06e857e20216a5.jpg
z7409260883032-c672dec11de995d52fd5b6eda2d678ef.jpg
z7409260892626-be9f56a1834335c2d3dcc413ec281136.jpg
Người dân và du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp, sắc hồng anh đào hiện lên mong manh, làm say lòng người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.
z7408772194039-7954e1460796f4e811758a1c8ed68a53.jpg
z7408772214006-0d1516e0b0384e2395baf4c372aa87a6.jpg
z7410142994275-4904aef932a77614ffb2354ff8fe2e07.jpg
z7410143068763-fd5af550519c883902a78430c9ea84e6.jpg
Từ ngày 9-11/1 sẽ diễn ra Lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng, với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Điểm nhấn của lễ hội là lễ phát động trồng cây hoa anh đào tại bản Kéo, qua đó lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan sinh thái và hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Thu Hằng
#anh đào #Mường Phăng #Điện Biên #lễ hội hoa #du lịch bền vững #thưởng ngoạn #thiên nhiên

