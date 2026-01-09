Điện Biên: Hoa anh đào Mường Phăng bung nở rực rỡ

TPO - Giữa không gian hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, hoa anh đào đồng loạt khoe sắc, phủ hồng các sườn đồi. Sắc hoa tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng ngoạn.