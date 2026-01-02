Du khách nườm nượp đổ về Măng Đen ngắm hoa anh đào nở rộ

TPO - Những ngày đầu năm mới 2026, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi như khoác lên mình “tấm áo xuân” rực rỡ với sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào đồng loạt bung nở. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên, từng dòng du khách từ khắp nơi đổ về, thích thú dạo bước dưới những tán hoa, chụp ảnh...

Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khu vực trung tâm xã Măng Đen cùng các tuyến đường dẫn vào Khu phố đêm, Chợ phiên Măng Đen, Vườn Nghệ thuật Măng Đen luôn trong tình trạng đông kín người.

Trên những con đường phủ sắc hồng của hoa anh đào, du khách hào hứng tạo dáng, chụp ảnh bên hàng cây nở rộ, nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những bức hình kỷ niệm đầu năm, trong khi các nhóm bạn trẻ không giấu được sự phấn khích trước khung cảnh nên thơ hiếm có.

Dòng người nườm nượp đổ về Măng Đen trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Không khí se lạnh của cao nguyên kết hợp với sắc màu hồng phớt của hoa anh đào đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Măng Đen. Nhiều du khách cho biết, chính khoảnh khắc được thong thả dạo bộ, ngắm hoa và chụp ảnh giữa thiên nhiên trong lành là điều khiến họ lựa chọn Măng Đen cho chuyến du xuân đầu năm.

“Ở đây không quá đông đúc, hoa lại nở dọc các tuyến đường nên chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp”, một du khách chia sẻ.

Dịp này, Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen diễn ra từ ngày 1 đến 4/1/2026 do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc càng làm không khí thêm rộn ràng. Không gian lễ hội được điểm xuyết bởi sắc hoa anh đào, cùng các gian hàng ẩm thực và chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian, tạo nên phông nền sinh động để du khách vừa tham quan, trải nghiệm vừa thỏa sức chụp ảnh, check-in.

Hoa anh đào nở rực hồng trên các tuyến đường ở Măng Đen.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động năm nay là lễ hội khinh khí cầu bay giữa mùa hoa. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cao nguyên Măng Đen mờ sương, những con đường uốn lượn giữa rừng thông và sắc hồng anh đào trải dài, mang đến trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng trong không gian ngập tràn sắc xuân.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Măng Đen hiện có hơn 20.000 cây hoa anh đào, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm. Dù thời tiết có những đợt lạnh kéo dài, nhiều cây vẫn bung nụ đồng loạt, tạo nên những dải hoa hồng phấn nổi bật giữa nền xanh thẳm của rừng núi. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ, liên tục ghi lại khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh và điện thoại.

Hoa anh đào nở rực hồng kèm sương mờ tạo nên sức hút khó quên cho Măng Đen.

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ khoảng một tuần qua và đang bước vào thời điểm đẹp nhất.

Chị Nguyễn Thị Hà Linh (du khách đến từ TP. Huế) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ đầu năm, gia đình đến Măng Đen và rất may mắn khi trúng dịp hoa nở đẹp. "Tôi thực sự ấn tượng vì hoa anh đào ở đây nở thành hàng dài, rất dễ chụp ảnh. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành nên cả gia đình vừa ngắm hoa, vừa chụp ảnh mà không thấy mệt", chị Linh chia sẻ.

Mùa hoa anh đào cũng mang lại sức sống rõ nét cho hoạt động du lịch địa phương. Theo các cơ sở lưu trú, lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu năm, đặc biệt là khách đi theo nhóm gia đình và nhóm bạn trẻ có nhu cầu nghỉ dưỡng, chụp ảnh, trải nghiệm không gian thiên nhiên.

Du khách ghi lại kỷ niệm với hoa anh đào.

Từng chùm hoa mang sắc hồng bung nở trong không khí se lạnh.

Anh Lê Văn Tùng (chủ một cơ sở lưu trú tại Măng Đen) cho biết, cứ đến mùa hoa anh đào, lượng khách tăng mạnh. Khách đến không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn chụp ảnh, ngắm hoa. Gia đình anh đã chuẩn bị từ sớm nhưng phòng vẫn kín ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhiều khách phải đặt trước cả tuần.

Hoa anh đào được trồng tại Măng Đen từ năm 2010 và dần trở thành biểu tượng của mùa xuân nơi đây. Hoa thường nở đẹp trong khoảng hai tuần, đủ để níu chân du khách và tạo nên “mùa săn ảnh” được mong đợi mỗi dịp đầu năm.

Du khách thả dáng bên hoa anh đào.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động năm nay là lễ hội khinh khí cầu bay giữa mùa hoa.

Măng Đen ngày đầu năm mới 2026 đón lượng lớn du khách.

Theo ghi nhận của PV, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú ở Măng Đen đã đạt 100%, nhiều nơi kín phòng trong các ngày cao điểm.

Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Măng Đen - cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa - du lịch đầu năm, địa phương mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, giàu bản sắc, qua đó khẳng định Măng Đen là điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng chào đón du khách trong năm 2026 và những năm tiếp theo.