Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

KHÁNH HÒA:

Khách Nga, Canada, Hàn Quốc vi vu biển đảo Nha Trang

Thanh Thanh

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, du khách đến Nha Trang phần lớn là các đoàn khách quốc tế đến từ Nga, Canada, Hàn Quốc và họ ưu tiên chọn các tour tham quan biển đảo.

Du khách ưu tiên lựa chọn tour biển đảo trong ngày đầu năm mới.
tp-c_tour-bien-dao-7.jpg
Ngày 1/1, thời tiết tại phố biển Nha Trang nắng đẹp, thuận lợi cho du khách﻿ tham quan, trải nghiệm ở các điểm vui chơi, giải trí hay đi tour biển đảo.
tp-c_tour-bien-dao-2.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Bến tàu du lịch Nha Trang, lượng khách tăng nhẹ so với ngày bình thường.
tp-c_tour-bien-dao-11.jpg
tp-c_tour-bien-dao-1.jpg
Tàu khởi hành đến các điểm tham quan trên vịnh Nha Trang chủ yếu chở các du khách đến từ Nga, Canada và Hàn Quốc.
tp-c_tour-bien-dao-5.jpg
Chị Amelia (trái, du khách đến từ Canada) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nha Trang và ấn tượng bởi vẻ đẹp nơi đây. Vào ngày đầu năm mới, được cùng đoàn tham quan các hòn đảo khiến tôi vô cùng hào hứng và rất chờ đón trải nghiệm lặn biển".
tp-c_tour-bien-dao-4.jpg
Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang - cho biết: Lượng khách qua bến tàu trong dịp Tết Dương lịch 2026﻿ này không có biến động lớn. Lượng khách qua bến tương đương với các ngày cuối tuần, dao động khoảng 3.500 lượt/ngày.
tp-c_tour-bien-dao-10.jpg
Du khách quốc tế tìm hiểu về nghề chằm nón Diên Khánh tại Làng nghề Trường Sơn.
tp-c_tour-bien-dao-9.jpg
Đại diện Làng nghề Trường Sơn (phường Nam Nha Trang) cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay, đơn vị áp dụng chính sách giảm 50% giá vé, nhờ đó lượng khách tăng khoảng 40% so với ngày thường.
tp-c_tour-bien-dao-8.jpg
Bạn nhỏ hào hứng trải nghiệm đánh đàn đá ở Làng nghề Trường Sơn.
tp-c_tour-bien-dao-6.jpg
Tại các điểm tham quan khác như: Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học lượng khách ghi nhận không quá đông.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2025, tỉnh đã đón 16,4 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%. Năm 2026, ngành du lịch tỉnh này phấn đấu đón hơn 18 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng.

Thanh Thanh
#Nha Trang #du lịch #Tết Dương lịch #vịnh Nha Trang #làng nghề Trường Sơn #du khách quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục