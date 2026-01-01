Khách Nga, Canada, Hàn Quốc vi vu biển đảo Nha Trang

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, du khách đến Nha Trang phần lớn là các đoàn khách quốc tế đến từ Nga, Canada, Hàn Quốc và họ ưu tiên chọn các tour tham quan biển đảo.
Tàu khởi hành đến các điểm tham quan trên vịnh Nha Trang chủ yếu chở các du khách đến từ Nga, Canada và Hàn Quốc.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2025, tỉnh đã đón 16,4 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%. Năm 2026, ngành du lịch tỉnh này phấn đấu đón hơn 18 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng.