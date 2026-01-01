KHÁNH HÒA: Khách Nga, Canada, Hàn Quốc vi vu biển đảo Nha Trang

TPO - Ngày đầu năm mới 2026, du khách đến Nha Trang phần lớn là các đoàn khách quốc tế đến từ Nga, Canada, Hàn Quốc và họ ưu tiên chọn các tour tham quan biển đảo.