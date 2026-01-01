Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Khách Hàn Quốc háo hức đến đảo ngọc Việt Nam

Nhật Huy
TPO - Rạng sáng 1/1, những vị khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đã chính thức “xông đất” Phú Quốc (An Giang), mở đầu cho một năm đầy kỳ vọng về bứt phá du lịch của đảo ngọc.

Đúng 1h ngày 1/1, chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ngay tại ga đến, đại diện cảng hàng không đã tổ chức đón tiếp, gửi lời chúc mừng năm mới tới các hành khách quốc tế đầu tiên trong năm 2026. Những vị khách “xông đất” được tặng voucher trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với trị giá 1 triệu đồng/khách.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc-1.jpg
Những vị khách Hàn Quốc đầu tiên “xông đất” Phú Quốc rạng sáng 1/1.

Chị Kim Min-soo (du khách Hàn Quốc) chia sẻ, lần đầu tiên đến Phú Quốc đã bất ngờ khi vừa xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới. "Chuyến đi đầu năm mang lại cho tôi nhiều cảm xúc rất đặc biệt, hy vọng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trên đảo”, chị Kim Min-soo nói.

Năm 2025, đảo ngọc Phú Quốc ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt xấp xỉ 44.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó gần 50% chuyến bay quốc tế.

Cùng với đà tăng trưởng của điểm đến, sản lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng tăng 44% so với năm 2024, mục tiêu đạt khoảng 8 triệu lượt khách trong năm 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cuối năm 2025, lượng du khách đổ về các điểm du lịch tâm linh, sinh thái và biển đảo trên địa bàn An Giang tăng mạnh, tạo nên bức tranh du lịch sôi động, rực rỡ. Không khí nhộn nhịp phản ánh cao điểm du lịch cuối năm (đặc biệt khách quốc tế), cho thấy sự bứt tốc rõ nét của ngành du lịch địa phương sau giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc-1-7725.jpg
Sự kiện đón khách “xông đất” mở đầu một năm mới đầy kỳ vọng cho du lịch Phú Quốc.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho biết, năm 2025, hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của ngành du lịch địa phương đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều nội dung hoàn thành sớm gần hai tháng. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh An Giang đạt hơn 24 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,9 triệu lượt, tăng hơn 90%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 67.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ và vượt gần 73% kế hoạch.

Năm 2026, An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, trong đó có 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch phấn đấu vượt 70.000 tỷ đồng.

Nhật Huy
#Phú Quốc #du lịch #Chuyến bay xông đất #Du khách Hàn Quốc #An Giang

