Du khách Trung Quốc nườm nượp đến Huế đầu năm mới

TPO - Trong ngày đầu năm mới 2026, TP. Huế rộn ràng đón những du khách đầu tiên “xông đất”, trong đó một chuyến tàu biển đưa nghìn khách Trung Quốc tới du lịch Huế.

Sáng 1/1, TP. Huế tổ chức các hoạt động chào đón những du khách đầu tiên đến Cố đô bằng đường hàng không và đường hàng hải, mở đầu cho năm du lịch mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ.

Những du khách đầu tiên đến Huế trong ngày đầu năm mới.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch TP. Huế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không”.

Hơn 180 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội hạ cánh xuống Huế đã được lãnh đạo UBND thành phố, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, đại diện Cảng hàng không, Cảng vụ miền Trung và Vietnam Airlines tại Huế đón tiếp ân cần, tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Lãnh đạo UBND TP. Huế, Sở Du lịch thành phố chụp hình lưu niệm với những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không trong ngày đầu năm mới 2026.

Cùng ngày, tại cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô), chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến TP. Huế bằng đường hàng hải năm 2026” cũng được tổ chức trang trọng.

Đây là những du khách đến Huế bằng tàu biển Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas). Các vị khách “xông đất" bằng đường biển đã được lãnh đạo UBND TP Huế, Sở Du lịch, Công ty CP Cảng Chân Mây và các đơn vị liên quan tặng hoa, quà, chụp hình lưu niệm và thưởng thức múa lân ngay khi đặt chân đến Huế.

Tàu Adora Mediterranea thuộc hãng Adora Cruises đã đưa 2.680 hành khách và 920 thuyền viên đến TP. Huế. Du khách chủ yếu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong số này, hơn 1.000 du khách đăng ký tham gia các tour tham quan tại TP. Huế và Đà Nẵng.

Từ bước khởi đầu này, ngành du lịch TP. Huế đặt mục tiêu đón từ 7 đến 7,5 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng, trong năm 2026.