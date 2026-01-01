Chủ tịch Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo 'nóng' dự án trọng điểm ngày đầu năm mới

TPO - Trực tiếp thị sát các dự án trọng điểm phía Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực cao nhất, bởi giải ngân đầu tư công hiện còn rất thấp, trong khi đặc thù của thành phố Đà Nẵng chỉ có 9 tháng thuận lợi để triển khai thi công.

Sáng nay 1/1/2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn trực tiếp kiểm tra thực tế các dự án trọng điểm phía Nam thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra các dự án trọng điểm ngày đầu năm mới. Ảnh: Hoài Văn

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra, chỉ đạo "nóng" dự án cầu Văn Ly.

Tại dự án cầu Văn Ly (nối xã Gò Nổi - Điện Bàn Tây - Đại Lộc), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nghe các đơn vị báo cáo tình hình, vướng mắc khó khăn để có hướng tháo gỡ. Đồng thời tặng quà đầu năm mới động viên công nhân thi công tại công trình.

“Vì sao phải đi kiểm tra dự án ngay từ ngày nghỉ đầu tiên của năm, vì đối với đặc thù của Đà Nẵng thì chỉ có 9 tháng để làm thôi, hiện giải ngân đầu tư công rất thấp. Mấy tháng vừa rồi thì mưa gió không triển khai được nên những ngày này phải tranh thủ để thi công may ra trong 9 tháng thời tiết thuận lợi thì có thể hoàn thành được kế hoạch. Sang tuần tới thành phố làm việc với Ban quản lý, địa phương, sở ngành để xem xét xử lý dứt điểm sớm vướng mắc. Đề nghị các đơn vị phải tranh thủ để thi công, cố gắng nỗ lực cao nhất”, ông Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ để thi công, cố gắng nỗ lực cao nhất để đảm bảo kế hoạch.

Lãnh đạo Đà Nẵng tặng quà động viên đầu năm mới cho công nhân.

Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 đến tháng 12/2026. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng).

Theo báo cáo, sản lượng thực hiện đến nay giá trị đã thực hiện khoảng 230/423 tỷ đồng (54%).

Phần cầu Văn Ly (vượt sông Thu Bồn) hoàn thành công tác thi công phần cầu, lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu. Phần đường dẫn phạm vi qua xã Gò Nổi hiện đã hoàn thành móng cấp phối đá dăm, phấn đấu thảm mặt đường bê tông nhựa trước tết âm lịch năm 2026.

Dự kiến công trình thông xe kỹ thuật vào 2/9/2026, tuy nhiên hiện dự án gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thi công.

Trong đó, đoạn qua xã Đại Lộc còn vướng 0,7 ha đất ở và đất trồng cây lâu năm của 40 hộ dân. Chưa thực hiện di dời công trình hạ tầng điện trung – hạ thế. Khu tái định cư xã Đại Lộc (1ha) đến nay vẫn chưa hoàn thành (hiện nay đang tổ chức thẩm định phương án bồi thường).

Đoạn qua xã Điện Bàn Tây còn vướng đất ở 0,73 km chưa bàn giao mặt bằng.

Đến nay việc bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải tỏa trắng dự kiến bố trí vào các khu tái định cư Đa Hòa Bắc 1, Khu dân cư đường cao tốc Đà Nẵng và Khu dân cư Phong Thử vẫn chưa xong nên không thể bàn giao mặt bằng để triển khai thi công được.

Triển khai thi công xuyên Tết tại dự án cầu Văn Ly

“Vướng mắc lớn nhất của dự án là mặt bằng và vật liệu. Dự án được giao mỏ đất nhưng khối lượng không đủ, còn thiếu khoảng 300 nghìn khối đất. Hiện nay giải phóng mặt bằng bị vướng, không có đường tiếp cận để vận chuyển vật tư nên đơn vị thi công mượn tuyến DH 11 của xã để triển khai, nhưng tuyến này cũng hạn chế tải trọng và khung giờ. Chúng tôi kiến nghị lãnh đạo, đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc để đơn vị có thể triển khai thuận lợi, đúng tiến độ” – ông Đào Tô Văn (Công ty Đạt Phương), Chỉ huy trưởng công trình cho hay.