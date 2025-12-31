Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Làng gốm ở Hội An là điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025

Hoài Văn
TPO - Làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng được vinh danh là "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Lễ đón nhận giải thưởng "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025" được chính quyền, cộng đồng người dân làng gốm Thanh Hà tổ chức chiều 31/12, trong niềm hân hoan của bà con làng nghề.

tp-lang-gom-thanh-ha-1.jpg
Du khách hào hứng trải nghiệm tại làng gốm Thanh Hà. Ảnh: Hoài Văn.

Làng gốm cổ nằm bên dòng Thu Bồn có tuổi đời gần 500 năm tuổi, là điểm đến hút khách ở Hội An.

Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (khoảng 95% là khách quốc tế). Hiện trong làng có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch.

Theo ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025 là kết quả của lịch sử suốt gần 500 năm của làng gốm, cùng với sự hợp sức của chính quyền, sự đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo và bền bỉ của các nghệ nhân, nhân dân làng gốm Thanh Hà.

"Danh hiệu này càng khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn, bền vững và nhân văn trong phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy di sản sống làm cốt lõi. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, là điểm đến lý tưởng của du khách trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại”, ông Dũng nhấn mạnh.

tp-lang-gom-thanh-ha-3695.jpg
tp-lang-gom-thanh-ha-la-diem-du-lich-cong-dong-tot-nha.jpg
tp-lang-gom-thanh-ha.jpg
Làng gốm Thanh Hà được công nhận là Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất.

Làng gốm Thanh Hà nổi tiếng với các sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh, và là không gian văn hóa đặc sắc - nơi hội tụ giữa lao động thủ công, mỹ cảm dân gian và tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đó giá trị độc đáo, riêng có của làng gốm Thanh Hà chính là sự gắn bó mật thiết giữa con người - đất - lửa - dòng sông - không gian làng quê, tạo nên một chỉnh thể văn hóa sống động.

Năm 2019, nghề gốm Thanh Hà vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với danh hiệu, làng gốm Thanh Hà không chỉ là niềm tự hào của người dân Nam Diêu, mà còn trở thành điểm nhấn quan trọng trong không gian du lịch văn hóa - làng nghề, sinh thái của phường Hội An Tây nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, góp phần lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

