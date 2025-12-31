Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026: Du lịch sôi động

TP - Khi có thông tin xác nhận lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 chính thức kéo dài 4 ngày, thị trường du lịch trong nước lập tức trở nên sôi động. Không cần chờ sát ngày lễ, nhiều điểm đến đã bước vào cao điểm từ sớm, đặc biệt là các địa bàn vùng cao Đông, Tây Bắc. Theo một nhà tổ chức tour, xu hướng du lịch Tết Dương lịch 2026 tập trung vào những địa điểm gần, có thể di chuyển bằng xe tự lái, ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Phòng kín sớm, khách phải đổi phương án lưu trú

Tại Lô Lô Chải, một trong những điểm đến nổi bật nhất vùng cao phía Bắc, làn sóng đặt phòng đã hình thành từ rất sớm. Anh Vũ Xuân Hưng, chủ Lake View Homestay Lô Lô Chải và Lake View Lũng Cú cho biết, hai cơ sở của anh đã kín phòng từ trước kỳ nghỉ khá lâu, nhiều khách gọi hỏi phòng nhưng không còn chỗ. Theo anh Hưng, Lô Lô Chải được săn đón vào dịp Tết Dương lịch vì nó hội tụ nhiều điểm cộng.

Hiệu ứng danh hiệu “làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”, giúp ngôi làng Lô Lô Chải ở cực Bắc luôn trong tình trạng cháy phòng, nhất là vào những dịp lễ, Tết

Thời điểm cuối năm, thời tiết khô ráo, trời lạnh vừa phải, ít mưa, rất phù hợp để di chuyển và chụp ảnh. Cảnh quan cao nguyên đá vào mùa này trong trẻo, buổi sáng có sương, trưa nắng nhẹ, chiều xuống nhanh, tạo cảm giác rõ nét của mùa đông vùng cao. Hoa tam giác mạch cuối vụ, hoa cải, hoa dại nở rải rác trong bản khiến không gian làng trở nên sinh động, hấp dẫn du khách thích trải nghiệm và nghỉ ngơi ngắn ngày.

Thực tế, phần lớn các booking được chốt từ khoảng hai tháng trước, thời điểm lịch nghỉ Tết Dương lịch còn chưa được công bố chính thức. Anh Hưng cho biết, đây là xu hướng lặp lại trong vài năm nay, nhất là với các điểm đến có quy mô lưu trú nhỏ, số phòng hạn chế nhưng gây sốt trên mạng xã hội cũng như các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Lượng khách năm nay tại Lô Lô Chải được ước tính tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Một phần quan trọng đến từ hiệu ứng danh hiệu “làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”, giúp ngôi làng nhỏ ở cực Bắc liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông du lịch trong và ngoài nước.

Giá phòng dịp này dao động từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng/đêm cho phòng đôi, các ngày nghỉ lễ, cuối tuần có phụ thu khoảng 200.000 đồng so với ngày thường.

Nhận việc đặt phòng ở Cao nguyên đá Đồng Văn cho một nhóm bạn nhưng chị Trần Thanh Nga (Hà Nội) không thể hoàn thành nhiệm vụ vì phần lớn cơ sở lưu trú đã cháy từ khoảng hai tuần trước kỳ nghỉ.

Cao điểm tập trung vào ba ngày đầu, trùng thời điểm du khách đổ về đón năm mới. Nhóm phải tính lại phương án, hoặc chia nhỏ để ở rải rác tại thị trấn Yên Minh, Mèo Vạc, hoặc chuyển sang ngủ đêm tại Hà Giang rồi sáng sớm di chuyển lên cao nguyên. “Nếu không linh hoạt về lịch trình và địa điểm lưu trú thì rất khó đi đúng dịp này”, chị nói.

Không khí du lịch tại Cao Bằng dịp Tết Dương lịch 2026 cũng sớm ấm lên. Theo ghi nhận từ các đơn vị vận tải, lượng hành khách đến và rời địa bàn dự kiến tăng khoảng 10-15% so với ngày thường, cao điểm rơi vào đêm 31/12, ngày 1/1 và cuối kỳ nghỉ. Anh Nguyễn Xuân Chiến (Trung tâm văn hóa và Thông tin du lịch Cao Bằng) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng chưa rơi vào tình trạng “cháy phòng” diện rộng, nhưng nhiều homestay tại các điểm như Trùng Khánh, làng đá Khuổi Ky, khu vực gần thác Bản Giốc và đồi cỏ Vinh Quý đã ghi nhận lượng đặt phòng tăng sớm.

Tại Sa Pa, thị trường lưu trú cũng chạm ngưỡng cao điểm ở nhiều phân khúc. Theo ông Hà Quốc Trung, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở VHTTDL Lào Cai, lượng khách đến Sa Pa dịp Tết Dương lịch 2026 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày và trùng cuối tuần tạo điều kiện cho du khách ở lại lâu hơn, thay vì chỉ nghỉ một đêm như các năm trước. Năm nay, Sa Pa còn tập trung vào chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội Mùa đông, bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm 1/1, biểu diễn khèn Mông, lễ hội hoa… khiến điểm đến càng có sức hút, nhất là với nhóm khách trẻ và gia đình.

Gần Hà Nội hơn cả là Mộc Châu cũng chớm quá tải vì lượng khách tăng mạnh ngay sau khi lịch nghỉ 4 ngày được công bố. Các vườn hồng chín, hoa mận nở sớm, mai anh đào bung nở cùng những cánh đồng hoa cải vàng trở thành động lực “phải đi” với nhiều người. Theo các đơn vị làm du lịch địa phương, lượng khách hỏi dịch vụ tăng dồn dập, tập trung vào lưu trú, thuê xe và tour chụp ảnh. Đến cuối tháng 12, nhiều homestay, khách sạn ở vị trí đẹp đều đã kín phòng.

Xu hướng du lịch gần, chi phí hợp lý

Song song với xu hướng “lên núi”, một bộ phận không nhỏ du khách, đặc biệt là các gia đình ở Hà Nội, lại chọn ở lại thành phố hoặc đi những điểm đến trong bán kính khoảng 200 km. Anh Lê Huy Quân, 45 tuổi, phường Đống Đa cho biết, gia đình anh đã hủy kế hoạch đi Đà Nẵng do chi phí vé máy bay khứ hồi cho 4 người lên tới hơn 20 triệu đồng chưa kể tiền khách sạn và ăn uống.

Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) liên tục tung ra nhiều gói trải nghiệm để hấp dẫn du khách dịp Tết Dương lịch

Thay vào đó, gia đình anh chọn Quảng Ninh để có thể chủ động di chuyển bằng ô tô cá nhân, tiết kiệm chi phí và vẫn có các hoạt động đón năm mới. Gia đình chị Đỗ Hà An, phường Thanh Xuân, chọn Ninh Bình cho kỳ nghỉ vì sự thuận tiện và chi phí hợp lý. Gia đình chị sẽ dành một ngày ở Vườn quốc gia Cúc Phương, tham gia các hoạt động trải nghiệm rừng, đi bộ nhẹ, sinh hoạt ngoài trời.

Đêm giao thừa, cả nhà di chuyển về khu vực Phố cổ Hoa Lư để xem countdown và pháo hoa. “Chúng tôi thích cảm giác vừa có thiên nhiên yên tĩnh, vừa có không khí lễ hội, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, không quá xô bồ”, chị chia sẻ.

Cũng có không ít người trẻ quyết định ở lại Hà Nội, tận hưởng không khí thành phố cuối năm. Anh Đặng Công Trung, 25 tuổi cho biết với anh, một kỳ nghỉ trọn vẹn là cà phê ban ngày, gặp gỡ bạn bè và tối xem lễ hội đếm ngược tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội dịp này tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều khu vực, cùng chương trình đếm ngược với chủ đề “Mở kết nối thật”, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách.