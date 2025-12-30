TPHCM thu ngân sách vượt mức Trung ương giao, du lịch góp công

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lãnh đạo TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 26/12, TPHCM đã thu ngân sách đạt hơn 775.550 tỷ đồng, vượt mức Trung ương giao và trong đó có sự đóng góp tích cực của ngành du lịch.

Chiều 30/12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo Sở Du lịch TPHCM, năm 2025, ngành du lịch thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Lượng khách quốc tế ước đạt khoảng 8,56 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 45,6 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 279.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch đề ra.

Hội nghị thống nhất tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa lớn như du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch đêm, du lịch MICE, du lịch đường thủy, du lịch y tế...

img-0252.jpg
Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM Nguyễn Cẩm Tú trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM - cho biết Sở Du lịch TPHCM đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu thị trường khách du lịch công vụ đến với thành phố.

Theo bà Tú, TPHCM có lợi thế khác biệt so với các điểm đến khác tại Việt Nam cũng như khu vực trong việc thu hút các nhóm khách này đối với các mục đích như hội họp, tham dự hội nghị, hội thảo chuyên ngành hoặc dự các triển lãm, sự kiện thuộc các ngành nghề, lĩnh vực. Qua đó phát huy thế mạnh của thành phố là trung tâm kinh tế - tài chính, đổi mới sáng tạo của đất nước.

Bà Tú thông tin, khách du lịch công vụ là nhóm đối tượng du khách có thời gian lưu trú bình quân khá dài so với khách nghỉ dưỡng thông thường khi đến với TPHCM và có mức độ chi tiêu cũng khá cao. Do đó, trong tương lai, ngành du lịch sẽ tập trung vào các “ngách” sản phẩm về ẩm thực, sức khỏe, mang tính cá nhân hóa - những điều khách du lịch công vụ quan tâm.

img-0904.jpg
TPHCM có nhiều tiềm năng phát triển du lịch MICE.

Theo bà Tú, ngày 10/12 vừa qua HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 62 quy định chính sách hỗ trợ các nhóm khách du lịch khi đến TPHCM tham gia hội nghị, hội thảo.

Về định hướng phát triển trong năm 2026, bà Nguyễn Cẩm Tú cho hay, bên cạnh các hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, ngành du lịch thành phố tập trung 11 sự kiện chính mang “bản sắc sống động” của ngành tại TPHCM, trải dài xuyên suốt trong năm 2026 với định hướng chạm đến cảm xúc của người dân, du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - ghi nhận, ngành du lịch TPHCM đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu, trung tâm động lực của du lịch cả nước, đạt được những kết quả toàn diện và nổi bật trên nhiều phương diện. Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất cả nước, là trung tâm tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ quốc tế, là điểm đến tiêu biểu của du lịch đô thị, du lịch văn hóa, du lịch MICE.

img-0282.jpg
Lãnh đạo TPHCM tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM các đơn vị đóng góp tích cực cho ngành du lịch thành phố năm qua. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận những kết quả nổi bật của ngành du lịch thành phố trong năm qua đã minh chứng rõ ràng TPHCM đang từng ngày trở thành điểm đến của sự trải nghiệm, của sức sống và của tinh thần hội nhập.

Ông Dũng cho biết, tính đến hết ngày 26/12, TPHCM đã thu ngân sách đạt hơn 775.550 tỷ đồng, vượt mức Trung ương giao và trong đó có sự đóng góp tích cực của ngành du lịch.

Ngô Tùng
