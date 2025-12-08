168 phường, xã, đặc khu ở TPHCM làm du lịch

Việc hợp tác giữa doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng địa phương phát triển du lịch theo định hướng bền vững, xanh và sáng tạo. Đây là mô hình hợp tác hiệu quả, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn môi trường và phúc lợi xã hội.

Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa họp mặt lãnh đạo địa phương của 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM để bàn về phát triển du lịch cùng cộng đồng, gắn liền với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch theo định hướng bền vững, xanh và sáng tạo. Đây là mô hình hợp tác hiệu quả, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn môi trường và phúc lợi xã hội.

Saigontourist Group sẽ cùng chính quyền TPHCM đưa thành phố vươn lên trở thành “Điểm đến hàng đầu châu Á”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group - cho biết, thông qua sự kiện, đơn vị muốn tạo dấu ấn truyền thông tích cực, nhấn mạnh cam kết cùng với chính quyền và người dân TPHCM phát triển du lịch xanh, bền vững, nhằm đưa hình ảnh TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

"Chúng ta hiểu rằng, để vươn tầm thế giới, du lịch Việt Nam cần phải bắt nguồn từ sự kết nối sâu sắc và đồng hành bền chặt", bà Hoa nói.

Việc hợp tác với 168 phường, xã của TPHCM là hành động cụ thể hóa cam kết của doanh nghiệp, không chỉ nhằm phát triển kinh tế du lịch, mà còn để bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc kết nối, đổi mới và tập trung vào du lịch xanh, đơn vị sẽ cùng chính quyền TPHCM đưa thành phố vươn lên trở thành “điểm đến hàng đầu châu Á”, một thành phố không chỉ hiện đại mà còn giàu bản sắc, thân thiện và bền vững”, bà Hoa khẳng định.