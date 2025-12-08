Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ninh:

Khách tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp thông tin cá nhân

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử vừa thông báo triển khai yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân khi mua vé tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, nhằm phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn cho du khách và hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho hệ thống bán vé điện tử.

Theo đó, từ ngày 10/12, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp đầy đủ thông tin để nhận diện, xác thực du khách.

podcast_1000018351-7806.jpg
Từ 10/12, mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp CCCD, hộ chiếu.

Với khách Việt Nam, du khách phải cung cấp số căn cước công dân (CCCD). Trường hợp chưa đủ tuổi cấp căn cước thì cung cấp mã định danh cá nhân. Với khách quốc tế, phải cung cấp số hộ chiếu và quốc tịch.

Đối với trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện được cấp giấy tờ, cần cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, gồm: Họ tên, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu. Các thông tin này sẽ được cung cấp cho nhân viên bán vé, nhân viên kiểm soát của Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định toàn bộ dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành, bảo đảm an ninh dữ liệu và quyền riêng tư của du khách. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp triển khai, thông tin và hướng dẫn kịp thời cho du khách để quá trình mua vé diễn ra thuận lợi, chính xác, đúng quy trình.

Hiện nay, khi tham quan vịnh Hạ Long, du khách mới chỉ phải cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, giới tính và quốc tịch; quy định mới được đánh giá sẽ siết chặt hơn khâu quản lý và kiểm soát hành trình khách trên vịnh.

Hoàng Dương
#vịnh Hạ Long #vé tham quan #CCCD #hộ chiếu #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục