Phú Quốc sắp có diện mạo mới

TPO - Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ với loạt dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay mở rộng, trung tâm hội nghị tầm cỡ, đại lộ và tuyến tàu điện. Những công trình này đang định hình một diện mạo mới cho đảo ngọc - hiện đại, kết nối tốt hơn và sẵn sàng trở thành tâm điểm của châu Á - Thái Bình Dương trước thềm APEC 2027.

Một trong những công trình thể hiện rõ nhất sự đổi thay của Phú Quốc trước thềm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027) chính là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Dự án gần 22.000 tỷ đồng được ví như “đòn bẩy” tạo ra diện mạo mới cho cửa ngõ Tây Nam Bộ, khi nâng công suất lên 20 triệu khách mỗi năm và đạt chuẩn 4E để đón các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350,..

Nhịp độ thi công mang tính kỷ lục cho thấy quyết tâm đưa sân bay trở thành chuẩn mực mới của ngành hàng không Việt Nam. Nhà ga T2 - lấy hình tượng Phượng Hoàng lửa - đang vươn dần trên bầu trời Nam đảo; nhà ga VIP mang cảm hứng cá đại bàng biển sẽ là nơi đón các nguyên thủ tham dự APEC.

Phối cảnh Nhà ga VIP và Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc. Ảnh: SG.

Không chỉ được mở rộng về quy mô, sân bay còn được trang bị đồng bộ các công nghệ vận hành tiên tiến, hàng đầu thế giới như mô hình TAM, sinh trắc học không chạm, hệ thống ICS… giúp giảm thời gian làm thủ tục xuống còn 15-20 giây mỗi hành khách. Sự hiện đại ấy không chỉ phục vụ APEC mà còn thiết lập một tiêu chuẩn hạ tầng mới cho Phú Quốc trong thập niên tới.

Nếu sân bay thể hiện sự bứt phá về kết nối thì Trung tâm Hội nghị APEC là trái tim của diện mạo đô thị mới mà Phú Quốc đang kiến tạo.

Tổ hợp trị giá hơn 21.000 tỷ đồng này không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng nhất của APEC 2027, mà còn mang trong mình những triết lý văn hóa - kiến trúc đậm bản sắc Việt. Nhà hát đa năng hình khối tròn tượng trưng cho Trời, Trung tâm Hội nghị hình vuông tượng trưng cho Đất, tạo nên tổng thể cân bằng mang tính biểu tượng. Những họa tiết vảy rồng, lũy tre hay đường nét sóng biển Phú Quốc được đưa vào thiết kế, giúp công trình trở thành “dấu ấn của thời đại” ngay khi vừa hình thành.

Trung tâm Hội nghị APEC là trái tim của diện mạo đô thị mới mà Phú Quốc đang kiến tạo. Ảnh: SG.

Không gian ballroom vượt nhịp 81m không cột, diện tích 11.050m2 - lớn hơn cả ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m2). Ngoài ra, hệ thống phòng họp đa năng, dinner show 2.000 chỗ và Trung tâm Báo chí Quốc tế với sức chứa 3.000 - 4.000 phóng viên là minh chứng cho tầm vóc của dự án. Đến hiện tại, công trình đã hoàn thành toàn bộ phần móng và vượt 34% phần thô, tiến độ bám sát kế hoạch phục vụ APEC đầu 2027.

Một diện mạo mới không thể chỉ đến từ các công trình biểu tượng mà còn được kiến tạo bởi những tuyến đường kết nối. Trên toàn đảo, hệ thống giao thông đang được mở ra theo quy mô lớn chưa từng có.

Tuyến ĐT975 kéo dài hơn 19 km đang mở rộng mặt cắt lên hơn 62m, tích hợp quỹ đất cho tuyến tàu điện đô thị trong tương lai. Khi hoàn thành vào đầu 2027, tuyến sẽ trở thành trục xương sống kết nối sân bay với trung tâm hội nghị, An Thới và Bãi Trường - những khu vực vốn là động lực phát triển của Nam đảo.

Kết nối với ĐT975 là Đại lộ APEC rộng 68m, dự kiến hoàn thành cuối 2026. Tuyến đường này không chỉ phục vụ di chuyển của các đoàn đại biểu APEC, mà còn tạo không gian phát triển đô thị, dịch vụ và thương mại mới, mở ra hướng phát triển dài hạn cho đảo Ngọc.

Phối cảnh tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài hơn 19km nối Cảng hàng không Phú Quốc tới khu vực trung tâm hội nghị APEC. Ảnh: SG.

Lần đầu tiên, Phú Quốc hình thành một hệ thống giao thông công cộng quy mô lớn với tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, dài 18km và công suất vận chuyển hơn 4.500 khách mỗi giờ. Đây là “chất xúc tác” quan trọng để đảo bước vào thời kỳ giao thông xanh - thông minh, giảm tải áp lực đường bộ và nâng chất lượng dịch vụ du lịch - sự kiện.

Khi tuyến tàu điện đi vào hoạt động, hành khách sẽ di chuyển liền mạch từ sân bay tới trung tâm hội nghị, thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho đô thị biển đảo.

Tất cả những công trình đang thành hình không chỉ để phục vụ APEC 2027, mà còn đặt nền tảng để Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới: Một đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm hội nghị - du lịch quốc tế và điểm hội tụ của những sự kiện tầm khu vực.

Từ bầu trời với nhà ga Phượng Hoàng lửa, mặt đất với đại lộ rộng lớn, đến kiến trúc biểu tượng kết nối văn hóa và công nghệ, diện mạo mới của Phú Quốc đang từng ngày hoàn thiện. APEC 2027 không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là cơ hội để đảo Ngọc bước ra sân khấu quốc tế với vị thế xứng tầm...