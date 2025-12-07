Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Gấp rút 'vượt nắng, thắng mưa' thi công sân bay Long Thành

Duy Anh - Mạnh Thắng

TPO - Ngày 19/12, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên, những ngày qua trên công trường có gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ.

1-12.jpg
Trên công trường các gói thầu dự án sân bay Long Thành, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công những hạng mục để bảo đảm hoàn thành để đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12.
1-19.jpg
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sân bay Long Thành đang gấp rút thi công ở nhiều hạng mục dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, giai đoạn 1).
1-18.jpg
Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án, để phục vụ thi công 12 gói thầu, các nhà thầu đang huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.
1-10.jpg
Tại gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, không khí thi công rất khẩn trương. Đây là gói thầu quan trọng nhất của toàn bộ dự án và được ví như trái tim của sân bay Long Thành.
tp-1-1.jpg
tp-1-4.jpg
Bên trong nhà ga hành khách, công nhân thi công các hạng mục thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
1-8.jpg
1-7.jpg
Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) được bố trí 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị.
1-5.jpg
tp-1-3-2575.jpg
Thi công hệ thống ống lồng tại sân bay Long Thành.
1-3.jpg
Mái kiến trúc đã cơ bản hoàn thành đối với khu cánh.
tp-1-2-9871.jpg
Cánh nhà ga hành khách đang được gấp rút hoàn thành.
1-1-4712.jpg
1-11.jpg
1-13.jpg

Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công.

6d25bc000f488016d959.jpg
Ở các gói thầu trụ sở làm việc của lực lượng công an và hải quan cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
tp-1-5-5812.jpg
Đường băng sân bay Long Thành đã sẵn sàng để đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12.
1-17.jpg

Khu vực các bồn chứa kho nhiên liệu của sân bay Long Thành cũng đang được gấp rút thi công.

tp-1-4-5811.jpg
Sân bay Long Thành, được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.
Duy Anh - Mạnh Thắng
