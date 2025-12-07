Gấp rút 'vượt nắng, thắng mưa' thi công sân bay Long Thành

TPO - Ngày 19/12, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên, những ngày qua trên công trường có gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ.