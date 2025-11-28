Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị muốn trở thành trung tâm du lịch miền Trung

Hoàng Nam
TPO - Trong năm nay, tỉnh Quảng Trị dự kiến đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước hơn 11.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024. Quảng Trị đang hướng mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của miền Trung.

Tính đến tháng 11, tỉnh Quảng Trị ước đón hơn 9,1 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 426.500 lượt, tăng tới 42,8%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.569 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ.

74.jpg
Khách du lịch đến Quảng Trị tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt là khách quốc tế tăng tới 42,8%.

Nhiều tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận khi lượng khách đến Quảng Trị tiếp tục tăng cao, khẳng định tiềm năng bứt phá của địa phương này. Năm 2026, Quảng Trị đặt mục tiêu đạt 10,5 triệu lượt khách, trong đó 500 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt 12.075 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị vẫn ưu tiên xây dựng ngành du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ mới của miền Trung.

Để đạt được mục tiêu trên, mới đây Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành nhằm rà soát tiến độ các dự án du lịch và định hướng phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Theo đó, về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện đã có 4/15 dự án hoàn thành, 11 dự án đang triển khai; lũy kế giải ngân đạt hơn 147,4 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, dự kiến có 17 dự án đầu tư công trên lĩnh vực du lịch với tổng vốn hơn 1.137 tỷ đồng.

Ở khu vực ngoài ngân sách, tỉnh đang có 111 dự án du lịch; riêng giai đoạn 2021-2025, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 33 dự án với tổng vốn hơn 41 nghìn tỷ đồng.

50.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị yêu cầu ngành du lịch phải dựa trên chiều sâu văn hoá - lịch sử, con người và cảnh quan độc đáo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cho rằng, việc phát triển du lịch phải dựa trên chiều sâu văn hóa - lịch sử, con người và cảnh quan độc đáo của Quảng Trị. Tỉnh cần sớm định vị thương hiệu, xây dựng slogan, thông điệp mới để thu hút du khách; chú trọng chỉnh trang đô thị, quy hoạch bài bản để tạo diện mạo xứng tầm.

Ông Phương yêu cầu các sở ngành rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, mở rộng môi trường đầu tư minh bạch, ưu tiên nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy các loại hình du lịch hội nghị, sự kiện; phát triển du lịch cộng đồng, nâng cấp hạ tầng kết nối và đẩy mạnh nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Trị.

Hoàng Nam
