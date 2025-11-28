Hanwha Life và Hiệp hội Golf Việt Nam hợp tác phát triển tài năng trẻ golf nước nhà

Ngày 27/11/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hanwha Life Việt Nam và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã chính thức ký kết biên bản hợp tác chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác nhằm tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng golf trẻ của Việt Nam. Qua đó, Hanwha Life Việt Nam chung tay đặt nền móng vững chắc cho thế hệ vận động viên golf triển vọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao golf tại Việt Nam.

Hanwha Life Việt Nam và Hiệp hội Golf Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng với sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao: ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam; về phía Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), có sự tham gia của ông Lê Kiên Thành - Chủ tịch Hiệp hội VGA, ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký VGA cùng nhiều đại diện khác. Đặc biệt, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi có sự tham dự của ông Kim Dong Wook - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Kinh doanh toàn cầu của Hanwha Life.

Trong những năm gần đây, golf tại Việt Nam phát triển nhanh chóng, trở thành bộ môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia. Tại các giải thưởng danh giá World Golf Awards, Việt Nam đã 9 năm liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” cho thấy tiềm năng mở rộng mạnh mẽ của ngành công nghiệp golf và du lịch golf trong tương lai.

Với tầm nhìn chiến lược, Hanwha Life Việt Nam xác định đây là thời điểm quan trọng để đồng hành cùng các tổ chức chuyên môn nhằm phát triển golf một cách bài bản và bền vững, bắt đầu từ nhiệm vụ quan trọng nhất: tìm kiếm và đầu tư sớm cho thế hệ trẻ, ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng từ hôm nay nhằm kiến tạo lớp vận động viên chuyên nghiệp cho tương lai.

Không chỉ là doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện, Hanwha Life Việt Nam còn thừa hưởng kinh nghiệm đồng hành và phát triển các hoạt động golf hàng đầu thế giới từ tập đoàn mẹ Hanwha – nhà tài trợ chính của 2 mùa giải Hanwha LIFEPLUS International Crown (năm 2023 và 2025) thuộc Hiệp hội Golf chuyên nghiệp nữ hàng đầu thế giới (LGPA). Kinh nghiệm này cùng nội lực tài chính vững mạnh là nền tảng để Hanwha Life trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai chiến lược dài hạn và bài bản nhằm tiếp sức và khơi dậy khát vọng cho những tài năng trẻ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Song song đó, VGA là đơn vị dẫn dắt sự phát triển và chuyên nghiệp hóa của bộ môn golf trong nước, quản lý hệ thống giải đấu, định hướng đào tạo tài năng và kết nối cộng đồng golf Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế. Với uy tín hàng đầu và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ sinh thái golf, VGA là một đối tác chiến lược cùng Hanwha Life Việt Nam triển khai các sáng kiến dài hạn cho nền thể thao golf nước nhà.

Các đại diện từ Hanwha Life và VGA chụp ảnh lưu niệm

Lễ ký kết giữa Hanwha Life Việt Nam và VGA đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu chung thúc đẩy sự phát triển bền vững của golf tại Việt Nam. Bắt đầu năm 2026, hai bên sẽ triển khai các giải đấu chuyên nghiệp dành cho thanh thiếu niên ở quy mô quốc gia và quốc tế, mời các golfer trẻ tài năng trên thế giới tham dự, tạo môi trường cọ xát đẳng cấp, giúp các nhân tài trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nuôi dưỡng đam mê trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Thông qua các giải đấu này, Hanwha Life Việt Nam và VGA kỳ vọng sẽ phát hiện, đào tạo chuyên sâu và đồng hành cùng những tài năng golf trẻ, từ đó gia tăng số lượng golfer chuyên nghiệp nội địa và từng bước giúp các vận động viên tranh tài tại các giải đấu lớn trên thế giới. Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy vị thế của bộ môn golf Việt Nam trên bản đồ golf khu vực và quốc tế.

Tại sự kiện, ông Lê Kiên Thành, Chủ tịch VGA phát biểu: “Việc hợp tác giữa Hanwha Life và VGA lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong các hoạt động hướng đến cộng đồng và thế hệ trẻ, là những giá trị cốt lõi mà hai bên cùng chia sẻ. Sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam không chỉ là nguồn lực to lớn cho phong trào golf trẻ mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn lâu dài đối với sự phát triển bền vững của golf Việt Nam.”

Ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008, Hanwha Life luôn kiên định theo đuổi phát triển bền vững, không ngừng xây dựng niềm tin với khách hàng và cộng đồng. Và hôm nay, chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn, vượt ra ngoài lĩnh vực bảo hiểm để kiến tạo những giá trị mới cho cộng đồng thông qua đồng hành cùng thể thao golf Việt Nam, xây dựng môi trường để các tài năng trẻ được nuôi dưỡng, phát triển và ghi dấu trên bản đồ thể thao khu vực.”

Trong bối cảnh Chính phủ đang tích cực phát triển golf như một ngành kinh tế - du lịch mũi nhọn, hướng đi chọn kiến tạo nền tảng vững chắc để phát triển lực lượng vận động viên trẻ trong dài hạn là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững của Hanwha Life, đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong của Hanwha Life trong việc đồng hành cùng những xu hướng tích cực của quốc gia.

Nhờ những giá trị đóng góp cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá, như "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017-2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" và “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” 6 năm liên tiếp (2020-2025) do Vietnam Report công bố, đồng thời là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” 5 năm liên tiếp (2021-2025) do The Saigon Times bình chọn.