Người dân vay tiền mua nhà tăng mạnh

TPO - Trong 9 tháng năm 2025, người dân phía Nam tăng vay tín dụng tiêu dùng để mua nhà, sửa nhà, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà, mua sắm đồ dùng gia đình… Tổng dư nợ tín dụng cho vay lĩnh vực này là hơn 900.000 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng và tăng 7% so với cuối năm 2024.

Mua trước, trả sau

Vừa mua được căn hộ chung cư bằng tiền tiết kiệm, chị Minh Hạnh (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) có nhu cầu mua đồ dùng gia đình thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy lạnh… nhưng sau khi tính toán kỹ vẫn thiếu khoảng 50 triệu đồng. Do đó, chị Hạnh quyết định vay tín dụng tiêu dùng để mua sắm.

Theo lời chị, ở các cửa hàng, siêu thị điện máy để có dịch vụ cho vay tiêu dùng không lãi suất, không cần thế chấp. Chỉ cần khách có nhu cầu sẽ có nhân viên hướng dẫn làm hồ sơ và cho vay ngay trong vòng “một nốt nhạc”.

Người dân TPHCM vay tiền mua nhà, sửa nhà, đồ dùng gia đình tăng mạnh trong năm 2025

“Thủ tục nhanh chóng, các sản phẩm mua bằng gói vay tín dụng vẫn giữ nguyên giá như cũ, có sản phẩm còn giảm giá thêm rất tiện lợi. Nhờ đó, tôi có thể trang bị đầy đủ đồ dùng gia đình mà không quá áp lực tài chính. Mỗi tháng tôi chỉ cần trả từ 2 – 3 triệu đồng, tùy theo gói thời gian mình chọn” – chị Hạnh cho biết.

Anh Lê Xuân Anh (ngụ xã Nhuận Đức) cho biết, hầu như tài sản trong nhà đều được anh sắm sửa bằng nguồn tài chính tiêu dùng. Theo anh, khoản vay được đăng ký trực tuyến, không yêu cầu thế chấp, xét duyệt và giải ngân trong ngày, với mức phí thanh toán khoản vay hàng tháng khoảng từ 2 – 3 triệu đồng.

“Vì không có sẵn nguồn tiền nên tôi thấy phương án vay tiêu dùng là sự lựa chọn phù hợp, lương vẫn còn dư để chi tiêu cơ bản” – anh Xuân Anh nói.

Nhiều người mua sắm đồ dùng gia đình bằng cách vay tiêu dùng

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh sức mua phục hồi còn chậm, đặc biệt ở nhóm thu nhập trung bình và thấp, tín dụng tiêu dùng cần được mở rộng hợp lý. Đây không chỉ là biện pháp “kích cầu tức thời”, mà còn mang ý nghĩa trung hạn trong việc duy trì chuỗi luân chuyển của cải - tiêu dùng - sản xuất – đầu tư trong nền kinh tế.

Theo SSI Research, tín dụng tiêu dùng sẽ tiếp tục là phân khúc tăng trưởng vượt trội trong năm nay, đặc biệt khi nhiều ngân hàng đang chủ động chuyển dịch cơ cấu tín dụng từ doanh nghiệp sang cá nhân. Các sản phẩm tín dụng như vay mua nhà, mua ô tô, tiêu dùng trả góp, thẻ tín dụng hoặc vay qua nền tảng tài chính số hóa đang được đẩy mạnh triển khai nhờ hạ tầng công nghệ phát triển và xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng phổ biến.

Nhiều dư địa tăng trưởng

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 (phụ trách TPHCM và Đồng Nai) cho biết, tính đến tháng 9/2025, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai đạt gần1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng 8,65% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM là chủ yếu, chiếm 92,8% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng; Đồng Nai chiếm 7,2% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng.

Theo ông Lệnh, phân tích theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng vay để mua, thuê mua nhà để ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ tín dụng. Cụ thể, đến cuối tháng 9/2025 tổng dư nợ tín dụng cho vay lĩnh vực này là 906.100 tỷ đồng, chiếm 61,2% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng và tăng 7% so với cuối năm 2024.

Tín dụng tiêu dùng đổ vào bất động sản tại TPHCM và Đồng Nai đạt 906.100 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025

Số liệu cũng cho thấy sự tăng trưởng tốt của tín dụng tiêu dùng như mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình và tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình.

Đây là hai lĩnh vực có dư nợ chiếm tỷ trọng cao sau cho vay mua, thuê mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở; hai lĩnh vực này chiếm 27% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng) phản ánh và có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, trang thiết bị gia đình và hàng hóa thiết yếu và hoạt động thương mại dịch vụ nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Cụ thể, dư nợ cho vay mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình là 251.800 tỷ đồng, chiếm 17% trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng và tăng 27% so với cuối năm 2024.

“Kết quả tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã phản ánh xu hướng tăng trưởng, đồng thời có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tăng trưởng kinh tế” – ông Lệnh cho biết.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có công điện giao các bộ, ngành và doanh nghiệp phối hợp triển khai mạnh mẽ giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025, cũng như cung cấp các gói tín dụng hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng với quy trình, điều kiện vay thuận lợi.

Điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi việc làm, thu nhập của người lao động gia tăng và sức mua của người dân được cải thiện. Chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng cũng tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu vay tiêu dùng…