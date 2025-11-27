Vì sao tăng trưởng tín dụng cao?

TPO - Nhiều ngân hàng đã tăng hết “room” tín dụng trong năm khi mới bước vào đầu tháng 11. Chuyên gia cho rằng, tăng trưởng tín dụng năm nay đạt khoảng 18% phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và chưa có dấu hiệu đáng lo ngại.

9 tháng, tăng trưởng tín dụng đã gần 14%

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã tăng gần 14% so với cuối năm 2024, cao hơn đáng kể mức 9,11% của cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính quý III cũng cho thấy, tín dụng tăng trưởng tích cực ở hầu hết các ngân hàng.

BIDV tiếp tục đứng đầu với dư nợ hơn 2,23 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm, tương ứng tăng hơn 180.000 tỷ đồng. VietinBank tăng tới 15,6%, tương ứng gần 1,99 triệu tỷ đồng. Vietcombank đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 12,5%.

Ở khối ngân hàng tư nhân, MB dẫn đầu về dư nợ cho vay khách hàng với 931.500 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng gần 20% so với đầu năm. VPBank tăng trưởng tín dụng cao với dư nợ gần 900.000 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao.

Techcombank tín dụng tăng 21,4%, trong đó cho vay cá nhân tăng 16% và cho vay các tổ chức kinh tế tăng 22,2%.

Dư nợ tín dụng của ACB cuối quý III đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm và cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đạt 20%. VIB có dư nợ tín dụng đạt gần 373.000 tỷ đồng, tăng 15%; HDBank có dư nợ tín dụng tăng 22,6%…

Vào đầu tháng 11, nhiều ngân hàng thông báo hết "room" tín dụng, hẹn khách vào đầu năm sau.

Tăng trưởng tín dụng do đâu?

Bên lề Diễn đàn kinh tế mới đây, ông Phan Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng MB - cho biết, do chiến lược giai đoạn này của MB là chuyển dịch qua bán lẻ, nên hằng năm, ngân hàng dành khoảng 50-60% room tăng trưởng tín dụng cho những khách hàng bán lẻ và khách hàng SME.

MB tập trung vào các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các lĩnh vực ưu tiên; triển khai loạt sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở nhóm khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu...

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia - phân tích, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến vào khoảng 18%, chưa tới 20%, và mức này là hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ tăng trưởng kinh tế năm nay cao hơn, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn COVID-19.

TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nghĩa cho biết, mặc dù các chỉ tiêu GDP năm ngoái được công bố ở mức cao, nhưng giá trị thực tế vẫn chưa vượt qua ngưỡng của năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19. Năm nay, tăng trưởng kinh tế chính thức vượt so với trước dịch COVID-19, vì vậy tín dụng tăng khoảng 18% là hợp lý.

Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất khẩu cũng đang ở mức cao, dù Mỹ áp dụng một số chính sách thuế quan mới. Tác động của chính sách này theo ông có thể sẽ thể hiện rõ hơn vào năm sau, còn năm nay ảnh hưởng chưa lớn.

"Một điểm đáng chú ý khác là thị trường bất động sản đang phục hồi tương đối mạnh. Sau 2-3 năm gần như đình trệ (2021-2023) và bị "nén" rất sâu, thì từ năm ngoái bắt đầu phục hồi nhẹ và năm nay bật lại mạnh mẽ hơn. Đây là diễn biến phù hợp với quy luật thị trường khi lực cầu bị dồn nén quá lâu sẽ hồi phục trở lại", ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, tín dụng tăng bởi hàng loạt dự án trước đây bị tắc nghẽn do thủ tục hành chính, pháp lý. Từ năm nay, những vướng mắc này được tháo gỡ đáng kể nhờ Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù. Hiện Chính phủ cũng đang tiếp tục chỉ đạo xử lý các dự án “đắp chiếu” để tránh lãng phí. Khi những dự án này được khởi động trở lại, nhu cầu tín dụng đương nhiên tăng lên rất lớn.

Ông Nghĩa cho rằng, việc tăng trưởng tín dụng vào bất động sản cao hoàn toàn không phải dấu hiệu bất thường hay đáng lo.

"Bất động sản là thị trường lớn nhất trong các thị trường. Ở Việt Nam cũng như thế giới, giá trị tài sản bất động sản thường gấp ba lần GDP. Đây cũng là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình. Thị trường này có sức lan tỏa mạnh: có nhà ở thì ngành xây dựng mới hoạt động, rồi vật liệu xây dựng, nội thất, đồ điện gia dụng… tất cả đều ăn theo bất động sản. Khi kinh tế phục hồi trở lại bằng mức trước năm 2019, bất động sản phục hồi nhanh là tự nhiên", ông Nghĩa cho hay.

Ông Nghĩa cho biết thêm, lãi suất cho vay đang có xu hướng tăng trong thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, việc lãi suất chịu tác động chủ yếu bởi hai yếu tố: lạm phát và tỷ giá. Khi Ngân hàng Nhà nước cảm nhận áp lực lạm phát hoặc tỷ giá tăng, họ phải dùng công cụ lãi suất để kiềm chế. Nhu cầu tín dụng thị trường không phải yếu tố chính gây tăng lãi suất. Việc các ngân hàng nói “hết room tín dụng” cũng là thực tế ở thời điểm cuối năm. Đầu năm sau có room mới thì lãi suất có điều kiện giảm trở lại. Đây là diễn biến mang tính chu kỳ và bình thường của thị trường.