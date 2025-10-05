Dự báo tăng trưởng tín dụng cao nhất 15 năm, lo nguy cơ lạm phát?

TPO - Tính đến cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 13,37% so với đầu năm. Ước tính trong năm nay, tín dụng có thể đạt 19-20%, mức cao nhất trong 15 năm. Ngân hàng Nhà nước khẳng định liên tục rà soát để vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát.

Tín dụng tăng cao do đâu?

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ nền kinh tế ước đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm ngoái. So với cùng kỳ 2024, chỉ số này trong 9 tháng đầu năm cao hơn 4%. Trong đó, 78% dư nợ được cấp cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Một trong những động lực giúp tín dụng tăng trưởng tích cực trong thời gian qua là mặt bằng lãi suất thấp, kích thích nhu cầu vay vốn; đầu tư công được đẩy mạnh, pháp lý bất động sản dần được tháo gỡ giúp thị trường bất động sản phục hồi…

Tín dụng sẽ tăng mạnh trong năm nay để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

"Room" tín dụng năm nay được Ngân hàng Nhà nước đưa ra khoảng 16%, nhằm hỗ trợ mục tiêu GDP tăng trên 8% của Chính phủ.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng và công khai nguyên tắc để họ thực hiện. Tới cuối tháng 7, chỉ tiêu này được điều chỉnh do nhu cầu vốn tăng thêm của nền kinh tế.

Theo ông Quang, việc bổ sung hạn mức tín dụng là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng không phải đề nghị. Cơ quan này chỉ đạo các nhà băng cho vay an toàn, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên.

"Chúng tôi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ vốn, để dòng tiền vào sản xuất, kinh doanh, hạn chế giải ngân khu vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản", ông nói thêm.

Tăng trưởng tín dụng sẽ cao nhất trong 15 năm

Ông Quang cho biết thêm, với tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện nay, từ nay đến cuối năm nếu các ngân hàng huy động vốn tốt, tăng trưởng lành mạnh, bền vững… tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%. Đây là mức tăng trưởng rất cao, trong 15 năm trở lại đây.

Về lo ngại nguy cơ lạm phát, ông Quang nhấn mạnh, việc Ngân hàng Nhà nước thường xuyên, liên tục cung ứng vốn cho nền kinh tế không có nghĩa là chủ quan với việc kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước sẽ liên tục rà soát để vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát.

Về nguy cơ nợ xấu, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ liên tục rà soát, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân nhắc, lưu ý các khoản vay ở lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tránh nợ xấu phát sinh.

Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước liên tục ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo tăng trưởng tín dụng phải an toàn, hiệu quả, ưu tiên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Trong chỉ đạo mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, việc tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cũng đang từng bước củng cố nền tảng an toàn hoạt động của hệ thống qua việc hoàn thiện khung pháp lý. Một điểm nhấn là Thông tư 14/2025 có hiệu lực từ ngày 15/9, quy định chuẩn mực an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này hướng dẫn cách tính tài sản có rủi ro tín dụng theo phương pháp tiêu chuẩn và xếp hạng nội bộ, đồng thời định hướng tín dụng ưu tiên cho sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, nhà ở xã hội, đồng thời siết chặt cho vay bất động sản đầu cơ.

Chuyên gia nhận định, việc triển khai Thông tư 14 sẽ giúp nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho các ngân hàng, nắn dòng tín dụng theo hướng an toàn và bền vững. Đây chính là nền tảng dài hạn bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng vẫn duy trì sự ổn định và lành mạnh của toàn hệ thống ngân hàng.