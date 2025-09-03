Tăng trưởng tín dụng sẽ vượt xa mục tiêu?

TPO - Đánh giá triển vọng các tháng cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ bứt tốc, có thể đạt 18-20%, vượt xa mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng nào tăng trưởng tín dụng mạnh?

Mức dự báo 18-20% được đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp đang kích thích nhu cầu tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, pháp lý bất động sản dần được tháo gỡ, cùng với định hướng hỗ trợ kinh tế tư nhân, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp quy mô trung bình.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nới trần tín dụng cho các ngân hàng từ tháng 7, trong đó các ngân hàng lớn nhận chuyển giao bắt buộc sẽ được hưởng lợi đáng kể từ chính sách nới room tín dụng.

VCBS đánh giá, nhóm ngân hàng quốc doanh dù tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn nhưng cũng có nhiều điểm nhấn cuối năm. Theo đó, các ngân hàng quốc doanh tập trung vào kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, điển hình như BIDV đặt mục tiêu tăng 30,8% tới năm 2026 và VietinBank dự kiến tăng tới 40% trong năm 2025, đồng thời tiếp tục xử lý dứt điểm nợ xấu để củng cố nền tảng tài chính. Vietcombank được hưởng lợi từ việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Đối với từng ngân hàng cụ thể, VietinBank được dự báo có mức tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành, đạt 16,9% trong năm nay.

Với các ngân hàng tư nhân, theo đánh giá của VCBS, Techcombank sẽ ghi nhận tăng trưởng tín dụng tốt nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng.

Các ngân hàng sẽ "bức tốc" tín dụng vào cuối năm.

Ngay từ đầu năm, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, đồng nghĩa hệ thống ngân hàng cho vay thêm 2,5 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng cuối năm nay ở mức hơn 18 triệu tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 10% so với cuối năm 2024. Nhóm ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối quý II năm nay tiếp tục là các “ông lớn” quốc doanh.

Các ngân hàng kỳ vọng, trong nửa cuối năm, nhu cầu tín dụng của khách hàng được cải thiện tốt hơn so với nửa đầu năm, tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, với các lĩnh vực đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3 - 8,5% trong năm 2025, tín dụng cần tăng trưởng khoảng 18-20%.

Tính toán của MBS Research cho thấy, tốc độ tăng trưởng tín dụng đang cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Điều này phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng thương mại tư nhân nhằm thu hút tiền gửi, nhưng lãi suất cho vay khó có thể tăng trong những tháng cuối năm.

Ngoài điều tiết vốn nên xử lý nợ xấu

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Huân, thông thường cứ 2,2 - 2,5 đồng tăng trưởng tín dụng sẽ tạo ra 1 đồng tăng trưởng kinh tế. Như vậy, để tăng trưởng GDP năm nay đạt 8,3 - 8,5%, mức tăng trưởng tín dụng có thể sẽ lên 18-19%.

Động thái điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng mới đây của nhà quản lý cho thấy mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách mạnh mẽ, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân đối lớn của nền kinh tế.

Ông Huân cũng cho rằng, song song với điều tiết vốn tín dụng, cần tiếp tục tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, khẩn trương xử lý nợ xấu để củng cố sự phát triển lành mạnh của hệ thống.

Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước liên tục ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo tăng trưởng tín dụng phải an toàn, hiệu quả, ưu tiên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Trong chỉ đạo mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, việc tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Có chính sách ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vay để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung ứng.