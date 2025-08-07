Cán bộ điều chuyển sau sáp nhập sẽ được ưu đãi tín dụng về nhà ở

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đã phê duyệt kinh phí giải quyết chế độ cho trên 74.200 người

Ngày 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Về kết quả đạt được, phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính là chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau sắp xếp, cả nước có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, đã phê duyệt kinh phí cho trên 74.200 người, chiếm 95% số người đã nghỉ việc.

Nhiều tỉnh, thành phố chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương (như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau…).

Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, cân đối lao động, năng lượng, lương thực được bảo đảm).

Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực. Nông nghiệp phát triển ổn định; các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản đều đạt kết quả tích cực…

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những hạn chế, bất cập. Trong đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Dự kiến khởi công, khánh thành 200 dự án vào 19/8

Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước hết là cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, thực hiện xong trước 15/8, Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Thủ tướng cũng lưu ý, chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình; tinh thần là ổn định tỷ giá, hệ thống ngân hàng phải tăng cường quản trị thông minh, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp; kiểm soát nợ xấu, đưa dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Cùng với đó, chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và tiếp tục tiết kiệm chi, tập trung ngân sách cho an ninh quốc gia, các công trình trọng điểm, an sinh xã hội.