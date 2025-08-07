Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thủ tướng: Yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Xử lý nghiêm các hành vi thao túng, sở hữu chéo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những yêu cầu cụ thể với từng bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026.

78ttg1.jpg
Quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Ảnh VGP

Thủ tướng lưu ý, tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng; có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau".

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8.

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.

Đồng thời, cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, ổn định, an toàn, lành mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm để bảo đảm nguồn cung đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương được yêu cầu tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng trong nước, tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa; đẩy mạnh kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, chủ động đàm phán với các nước có thị trường tiềm năng để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai tích cực, quyết liệt hơn nữa các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc – Trung Á – Châu Âu. Khai thác hiệu quả các phương thức giao thông.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, giải quyết triệt để các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để huy động và giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực hơn nữa việc góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tăng trưởng từ 8,3% - 8,5%.

Luân Dũng
#Thị trường chứng khoán Việt Nam #nâng hạng thị trường chứng khoán #biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế #chính sách tiền tệ Việt Nam #quản lý thị trường vốn #phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp #ổn định kinh tế vĩ mô #đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp #quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững #ổn định giá cả vật liệu xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục