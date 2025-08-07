Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Duyệt biên chế sau sáp nhập, Đà Nẵng có hơn 44.900 người làm việc hưởng lương ngân sách

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết thông qua nội dung về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2025 của TP Đà Nẵng.

Theo đó, biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh là 2.692 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 biên chế.

Cùng với đó, HĐND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập là 44.908 chỉ tiêu.

Đồng thời, phê duyệt số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 88 chỉ tiêu (đối với các Hội cấp tỉnh thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, tiếp tục giao 90 chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách).

dscf0638-4808.jpg
Một cán bộ công chức sở Công Thương làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Theo số lượng biên chế công chức trong Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế nhiều nhất với 546 biên chế. Tiếp đến là Sở Công Thương với 206 biên chế và Thanh tra TP 202 biên chế.

Trong khi đó, số lượng biên chế được giao thấp nhất là Ban quản lý An toàn thực phẩm TP với 28 biên chế; Sở Ngoại vụ 33 biên chế.

Các đơn vị gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng có 40 biên chế/đơn vị.

Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng cũng giao UBND TP Đà Nẵng quyết định điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ hoặc giữa các chính quyền địa phương xã, phường, đặc khu theo quy định trong tổng số biên chế công chức đã được HĐND TP thông qua và báo cáo lại HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2025.

Nguyễn Thành
#biên chế công chức Đà Nẵng #nghị quyết biên chế 2025 #quản lý biên chế hành chính Đà Nẵng #biên chế đơn vị sự nghiệp công lập Đà Nẵng #quyết định số lượng người làm việc Đà Nẵng 2025 #biên chế Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng #quy hoạch biên chế TP Đà Nẵng #điều chỉnh biên chế công chức Đà Nẵng #quản lý biên chế xã phường Đà Nẵng #sắp xếp tổ chức bộ máy Đà Nẵng

Cùng chuyên mục