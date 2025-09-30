Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây lừa đảo mở 200.000 thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo điều tra, từ khi thành lập đến nay nhóm đối tượng do Trần Thế Huy cầm đầu đã tư vấn cho khách hàng mở 200.000 thẻ tín dụng khoảng 800 tỷ đồng, chiếm đoạt 80 tỷ đồng của người mở thẻ.

tran-the-huy.jpg
Trần Thế Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 1992, Giám đốc điều hành) và em gái là Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994, Giám đốc tài chính, cùng thuộc Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy cầm đầu.

Qua công tác đấu tranh khai thác ban đầu xác định, từ năm 2022, Huy đã mở 9 chi nhánh tại địa bàn 4 tỉnh, thành phố (TPHCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi) để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng nhằm liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền, hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.

Huy - Hoàng đã mua hàng trăm ngàn dữ liệu khách hàng, rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn mở và rút tiền từ thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền phí từ 4-20% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Ngoài ra, công an còn phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tư vấn khách hàng vay để hưởng hoa hồng qua các App (ứng dụng) vay tiền, sử dụng trái phép thông tin khách hàng....Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc 157 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng cầm đầu, thu giữ 209 thiết bị gồm máy tính, điện thoại.

dak-lak-847.jpg
Công an khám xét, làm việc với các đối tượng và tang vật liên quan. Ảnh: CACC.

Bước đầu, công an làm rõ từ khi thành lập (năm 2022) đến nay, nhóm đối tượng đã tư vấn mở 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút khoảng 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt 80 tỷ đồng của người mở thẻ.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Huy và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đang mang thai.

Cơ quan điều tra đang xác minh, mở rộng và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Tuấn Nguyễn
#đường dây lừa đảo #thẻ tín dụng #Trần Thế Huy #Đắk Lắk #tội phạm công nghệ cao #chiếm đoạt tiền #đấu tranh tội phạm #mạng máy tính

