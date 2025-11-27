Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tiếp tục tăng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (27/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC trên mốc 153,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên mốc 153,4 triệu đồng/lượng.

vangm.png
Giá vàng miếng SJC tăng thêm nửa triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng SJC các doanh nghiệp đưa ra khá chênh nhau. Theo đó, giá mua của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 151,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý 150,9 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng 152 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết ở mức 152 - 153,4 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.164 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng qua.

Giá vàng trong nước tăng liên tục 2 ngày theo giá vàng thế giới nhưng hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.183 - 26.403 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #SJC #vàng thế giới #tỷ giá #đầu tư vàng #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục