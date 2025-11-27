Giá vàng tiếp tục tăng

TPO - Sáng nay (27/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC trên mốc 153,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên mốc 153,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng thêm nửa triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng SJC các doanh nghiệp đưa ra khá chênh nhau. Theo đó, giá mua của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 151,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý 150,9 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng 152 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết ở mức 152 - 153,4 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.164 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng qua.

Giá vàng trong nước tăng liên tục 2 ngày theo giá vàng thế giới nhưng hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.146 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.183 - 26.403 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.