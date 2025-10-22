Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tạm dừng cho vay thanh toán tiền cọc bất động sản

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại tạm dừng cho vay thanh toán tiền đặt cọc bất động sản. Động thái này nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng và hạn chế rủi ro pháp lý trong bối cảnh nhiều phản ánh, tranh chấp phát sinh liên quan.

Ngày 22/10, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, thời gian qua cơ quan này nhận được nhiều đơn thư của người dân phản ánh việc một số ngân hàng thương mại cho vay để thanh toán tiền đặt cọc mua bất động sản thông qua “văn bản thỏa thuận” ký với công ty môi giới, tư vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan quản lý nhận định cách làm này tiềm ẩn rủi ro pháp lý, tín dụng và uy tín, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động ngân hàng.

vay-von-ngan-hang.jpg
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng cho vay thanh toán tiền cọc bất động sản.

Lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 2 dẫn vụ việc mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 7 - TPHCM xét xử một vụ án dân sự liên quan đến loại “văn bản thỏa thuận” này và nhận định nội dung thỏa thuận về tiền đặt cọc, đền bù, thời hạn đặt cọc… là trái quy định pháp luật. Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã xử phạt một công ty môi giới vì kinh doanh bất động sản chưa đủ điều kiện theo quy định. Sở này đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán hay chuyển nhượng nhà ở.

Tình trạng tương tự cũng được Sở Xây dựng Bình Thuận cảnh báo và chấn chỉnh qua văn bản gửi các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, yêu cầu ngăn chặn việc giao dịch thông qua thỏa thuận không đúng quy định.

Bà Liên cho rằng, các ngân hàng chỉ nên giải ngân khoản vay thanh toán tiền cọc khi dự án đã đủ điều kiện pháp lý để bán hoặc chuyển nhượng. Việc thẩm định hời hợt năng lực của bên môi giới, hay buông lỏng kiểm soát dòng tiền có thể khiến ngân hàng phải gánh rủi ro nợ xấu, thiệt hại tài chính, thậm chí đối mặt với khiếu kiện đông người.

Thực tế, nhiều dự án chậm tiến độ hoặc bị đình trệ khiến người mua yêu cầu hoàn lại tiền cọc. Theo hợp đồng tín dụng, ngân hàng lại yêu cầu người vay trả nợ, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại gây mất uy tín cho tổ chức tín dụng.

NHNN Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng tại TPHCM và Đồng Nai tạm dừng ngay việc cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo các “văn bản thỏa thuận” cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Đối với các khoản vay đã phát sinh, ngân hàng phải chủ động làm việc với khách hàng và các bên liên quan để xử lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tránh khiếu kiện vượt cấp.

Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền xác định các văn bản thỏa thuận không trái pháp luật, NHNN cho phép các ngân hàng được xem xét cho vay trở lại, nhưng yêu cầu phải xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro rõ ràng: yêu cầu khách hàng xác minh pháp lý dự án, phong tỏa tiền cọc trong hợp đồng tín dụng, đảm bảo khoản vay được sử dụng đúng mục đích và có thể thu hồi khi có vi phạm.

“Việc tạm dừng cho vay thanh toán tiền cọc bất động sản là cần thiết để ngăn ngừa rủi ro, bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng và quyền lợi của người dân” - bà Liên khẳng định.

Uyên Phương
#Quy định tạm dừng cho vay bất động sản #Rủi ro pháp lý trong giao dịch bất động sản #Kiểm soát hoạt động môi giới và tư vấn #Ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng #Xử lý tranh chấp và khiếu kiện về đặt cọc #Chính sách hạn chế cho vay mua nhà thứ hai #Ngăn ngừa nợ xấu từ vay đặt cọc #Vai trò của cơ quan quản lý trong thị trường bất động sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục